Milei felicitó a las Fuerzas Federales tras operativo en Moreno

El presidente Javier Milei felicitó a las Fuerzas Federales por el operativo de seguridad desarrollado el miércoles en el municipio bonaerense de Moreno, en el marco del cierre de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El mensaje fue transmitido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de sus redes sociales, donde se difundió un audio del mandatario calificando el despliegue como “el mejor operativo de la historia”. “Quiero darles las gracias y felicitarlos fuertemente por el enorme operativo que han hecho”, expresó Milei en comunicación interna con los efectivos.

Bullrich, que competirá por una banca en el Senado en las elecciones del 26 de octubre, también valoró el desempeño de las fuerzas: “Él y ellos ponen el cuerpo todos los días por cada argentino de bien. Yo también les agradezco el trabajo realizado y, como les repito siempre, son un orgullo para todo el país”.

Durante el acto, que tuvo lugar en el barrio Trujui, se registraron incidentes entre manifestantes opositores y la Gendarmería en la esquina de Ruta 23 y Magallanes. Hubo corridas, empujones, lanzamiento de piedras y botellas, y al menos un joven fue detenido.

El operativo buscaba prevenir situaciones similares a las ocurridas el 26 de agosto en Lomas de Zamora, donde una caravana libertaria había sido atacada por vecinos. En su discurso de cierre, Milei se refirió varias veces a los disturbios y responsabilizó al kirchnerismo. “Muchachos, no tomaron nota de que me agrando en la adversidad. Hasta el 26 pueden sumar niveles de dificultad que las vamos a pasar”, afirmó.