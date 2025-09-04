Milei inició su viaje oficial a Estados Unidos

El presidente Javier Milei partió este miércoles por la noche rumbo a Estados Unidos para cumplir con una agenda oficial en la ciudad de Los Ángeles. El vuelo especial despegó a las 23 con una escala técnica en Lima y tiene previsto su arribo a destino este jueves a las 13 (hora argentina).

Una vez instalado, Milei participará a las 17.30 de un almuerzo con la astronauta Noel del Castro. Más tarde, a las 20.30, mantendrá un encuentro con Michael Milken, presidente del Instituto Milken.

La agenda continuará a las 21.15, cuando el mandatario, junto al ministro de Economía Luis Caputo y el embajador en Washington, Alejandro Oxenford, se reúna con líderes empresariales e inversores. A las 23, el jefe de Estado dialogará con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson, y a las 23.30 con el empresario Andy Kleinman.

El regreso está previsto para el viernes 5 a las 14, con llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza el sábado 6 a las 4 de la madrugada.