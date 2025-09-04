Milei inició su viaje oficial a Estados Unidos

Rial y Federico denunciaron aprietes y prometen nuevas pruebas
Los periodistas expusieron en Diputados amenazas y persecución tras difundir audios sobre corrupción en la ANDIS. Aseguran que publicarán más documentos y apuntaron al Gobierno nacional.
El Presidente arribará a Los Ángeles con una agenda que incluye reuniones políticas, empresariales y científicas. Permanecerá hasta el viernes y regresará el sábado al país.País04 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei partió este miércoles por la noche rumbo a Estados Unidos para cumplir con una agenda oficial en la ciudad de Los Ángeles. El vuelo especial despegó a las 23 con una escala técnica en Lima y tiene previsto su arribo a destino este jueves a las 13 (hora argentina).
Una vez instalado, Milei participará a las 17.30 de un almuerzo con la astronauta Noel del Castro. Más tarde, a las 20.30, mantendrá un encuentro con Michael Milken, presidente del Instituto Milken.
La agenda continuará a las 21.15, cuando el mandatario, junto al ministro de Economía Luis Caputo y el embajador en Washington, Alejandro Oxenford, se reúna con líderes empresariales e inversores. A las 23, el jefe de Estado dialogará con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson, y a las 23.30 con el empresario Andy Kleinman.
El regreso está previsto para el viernes 5 a las 14, con llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza el sábado 6 a las 4 de la madrugada.
Los periodistas expusieron en Diputados amenazas y persecución tras difundir audios sobre corrupción en la ANDIS. Aseguran que publicarán más documentos y apuntaron al Gobierno nacional.
El Ministerio de Seguridad informó un aumento en las incautaciones de cocaína, marihuana y drogas sintéticas durante el primer semestre, además de más detenciones vinculadas al narcotráfico.
Un informe del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” reveló que cada 36 horas ocurre un femicidio en el país. En agosto se registraron 15 casos.
El jefe de Gabinete aseguró que el oficialismo no tenía expectativas en esa elección y anticipó un mejor desempeño en octubre.
El jefe de Gabinete aseguró que las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad buscan influir en el electorado y descartó medidas contra Eduardo “Lule” Menem.
El gobernador Gustavo Valdés logró una victoria por más de 30 puntos. La Libertad Avanza quedó cuarta y el peronismo se sostuvo en el segundo lugar con “Tincho” Ascúa.
La Municipalidad de Villa Cañás informó que se realizan cortes en distintos trazados rurales por reparaciones y caída de árboles.
La vicegobernadora Gisela Scaglia presentó la Copa Santa Fe de Ciclismo, que se disputará el 14 de diciembre y unirá Santa Fe con Rosario a 100 años de su primera edición.
El equipo quedó fuera de servicio tras la rotura de la canilla y daños en la caja de enchufes. La Municipalidad pidió responsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.
Alpine anunció que Paul Aron ocupará el auto del argentino en la FP1 del Gran Premio de Italia. Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica.
El Colegio San José probó a Zoe, una profesora virtual que enseñó marketing digital y abrió debate sobre el rol de la inteligencia artificial en la educación.