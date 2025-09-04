Sancti Spíritu construye ocho nuevas viviendas

La comuna de Sancti Spíritu se encuentra en plena construcción de ocho unidades habitacionales que beneficiarán a familias de la localidad. La iniciativa se enmarca en un plan integral que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos y proyectar un crecimiento sostenido en materia social y urbana.



El presidente comunal, Cristian Vincenti, subrayó la importancia del proyecto: “Cada vivienda que se construye es un paso más hacia una comunidad más justa y con igualdad de oportunidades. Estamos convencidos de que invertir en hogares es invertir en el futuro de nuestros vecinos”.

Desde la gestión remarcan que estas obras no solo responden a una necesidad habitacional puntual, sino que forman parte de una política más amplia que busca fortalecer el tejido social, garantizar derechos básicos y acompañar el desarrollo de la localidad.

Con este avance, Sancti Spíritu reafirma su compromiso de generar oportunidades y brindar soluciones concretas a las familias que sueñan con la casa propia.