Sancti Spíritu construye ocho nuevas viviendas

Ruta 8: tránsito asistido tras corte por agua en la calzada
Desde este miércoles a las 10 se habilita el paso con control de fuerzas de seguridad. La medida podría revertirse de noche si persisten los riesgos.
La comuna avanza con un plan habitacional que busca garantizar el acceso a una vivienda digna y fortalecer el desarrollo local.Regionales04 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La comuna de Sancti Spíritu se encuentra en plena construcción de ocho unidades habitacionales que beneficiarán a familias de la localidad. La iniciativa se enmarca en un plan integral que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos y proyectar un crecimiento sostenido en materia social y urbana.
El presidente comunal, Cristian Vincenti, subrayó la importancia del proyecto: “Cada vivienda que se construye es un paso más hacia una comunidad más justa y con igualdad de oportunidades. Estamos convencidos de que invertir en hogares es invertir en el futuro de nuestros vecinos”.
Desde la gestión remarcan que estas obras no solo responden a una necesidad habitacional puntual, sino que forman parte de una política más amplia que busca fortalecer el tejido social, garantizar derechos básicos y acompañar el desarrollo de la localidad.
Con este avance, Sancti Spíritu reafirma su compromiso de generar oportunidades y brindar soluciones concretas a las familias que sueñan con la casa propia.
El vehículo transportaba combustible y fue retirado tras varias horas. El conductor resultó ileso.
Tras las intensas lluvias del fin de semana, el agua aún atraviesa la calzada en el kilómetro 353. La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene el corte total de circulación.
El establecimiento educativo volvió a ser desalojado este lunes tras una llamada intimidatoria. La fiscalía investiga la reiteración de amenazas.
Vecinos de Venado Tuerto y la región se sumaron a la iniciativa, que reúne colchones, ropa, alimentos y productos de limpieza para asistir a las familias damnificadas.
Alumnos, docentes, vecinos y la diputada Sofía Galnares participaron de una jornada educativa y ambiental en Chovet y Elortondo.
La Municipalidad de Villa Cañás informó que se realizan cortes en distintos trazados rurales por reparaciones y caída de árboles.
La vicegobernadora Gisela Scaglia presentó la Copa Santa Fe de Ciclismo, que se disputará el 14 de diciembre y unirá Santa Fe con Rosario a 100 años de su primera edición.
El equipo quedó fuera de servicio tras la rotura de la canilla y daños en la caja de enchufes. La Municipalidad pidió responsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.
Alpine anunció que Paul Aron ocupará el auto del argentino en la FP1 del Gran Premio de Italia. Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica.
El Colegio San José probó a Zoe, una profesora virtual que enseñó marketing digital y abrió debate sobre el rol de la inteligencia artificial en la educación.