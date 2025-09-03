Villa Cañás: Zoe, la primera docente de IA en el aula

Vandalizaron el termo solar del Prado Español
El equipo quedó fuera de servicio tras la rotura de la canilla y daños en la caja de enchufes. La Municipalidad pidió responsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.
El Colegio San José probó a Zoe, una profesora virtual que enseñó marketing digital y abrió debate sobre el rol de la inteligencia artificial en la educación.Villa Cañás03 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El Colegio San José de Villa Cañás se convirtió en una institución pionera al incorporar por primera vez a Zoe, una docente creada con inteligencia artificial (IA), en una experiencia educativa que se desarrolló entre el 11 y el 25 de agosto.
Durante esas dos semanas, los estudiantes trabajaron con ocho módulos de videos explicativos sobre marketing digital y luego interactuaron con Zoe a través de WhatsApp. Allí recibieron pautas para diseñar un emprendimiento real que culminó con la creación de un sitio web, incluyendo logo, eslogan, tipografía y paleta de colores.
“La dinámica fue rápida: los chicos encontraban a Zoe en el chat y comenzaban a consultarle sobre sus proyectos”, explicó la directora del colegio, Gabriela Farina.
El rol docente, sin embargo, resultó fundamental. Los profesores acompañaron en la organización de las tareas, la validación de accesos y la formulación de preguntas. “Sin el profe verdadero, de carne y hueso, no se hubiera podido llevar adelante”, afirmó Farina, quien defendió la figura del maestro como insustituible.
La experiencia también permitió aprender a redactar mejores “prompts”, es decir, instrucciones claras para obtener respuestas más precisas de la IA. Según la directora, Zoe estaba preparada para la metacognición: “No daba la definición directa, sino que devolvía preguntas hasta que el alumno encontraba la respuesta correcta”.
De cara al futuro, el colegio evaluará nuevos talleres con Zoe, entre ellos oratoria y educación ambiental, para seguir explorando el potencial de la herramienta.
La iniciativa reavivó además la discusión sobre el uso de celulares en las aulas. En el San José se decidió integrarlos de manera responsable: “La educación actual tiene que integrar el mundo que existe. Con Zoe, el momento de concentración fue con el celular en la mano”, aclaró Farina, aunque recordó que disponen de “cajitas azules” para retirarlos si es necesario.
“La inteligencia artificial debe ser entendida como una herramienta. El cerebro humano tiene que seguir siendo el dominante”, concluyó la directora.
La Municipalidad de Villa Cañás informó que se realizan cortes en distintos trazados rurales por reparaciones y caída de árboles.
El acceso por calle 42, a la altura de la cancha de Independiente, permanecerá cerrado por trabajos de infraestructura pluvial.
La Municipalidad distribuirá kits gratuitos de semillas a partir de mañana, en el marco del programa Huerta en Casa.
Ocurrió anoche en la curva “Casilla S”. Bomberos de ambas localidades actuaron en conjunto para sofocar las llamas.
La Dirección de Cultura convoca a artistas y vecinos a presentar obras, fotos y objetos para una exposición colectiva en el Centro Cultural.
Tras las intensas lluvias del fin de semana, el agua aún atraviesa la calzada en el kilómetro 353. La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene el corte total de circulación.
El vehículo transportaba combustible y fue retirado tras varias horas. El conductor resultó ileso.
El entrenador de Boca permanece en observación en el Instituto Fleni de Belgrano. Su entorno asegura que se encuentra bien y que la medida es preventiva.
Los periodistas expusieron en Diputados amenazas y persecución tras difundir audios sobre corrupción en la ANDIS. Aseguran que publicarán más documentos y apuntaron al Gobierno nacional.
