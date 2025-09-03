Kicillof responsabilizó a Milei por eventuales incidentes en Moreno

En la recta final hacia las elecciones legislativas, el gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó duras críticas al presidente Javier Milei, a quien responsabilizó por cualquier hecho de violencia que pudiera producirse durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza previsto en Moreno.

El mandatario señaló que la sede del Club Atlético Villa Ángela, donde se realizará el acto, “no está preparada” para recibir una convocatoria de estas características. Además, advirtió que la seguridad del Presidente recae sobre Casa Militar y las fuerzas federales.

A través de un extenso comunicado en X, titulado “Un freno al desborde”, Kicillof acusó al Gobierno nacional de “sembrar caos, denunciar fraude y agitar el odio” como estrategia electoral. También vinculó la situación con la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El gobernador recordó episodios recientes en Lomas de Zamora, Junín y Corrientes, donde según afirmó, “hubo llamativas fallas en la seguridad presidencial” y destacó la intervención de la Policía Bonaerense para evitar incidentes mayores.

“Quiero advertirlo claramente: hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”, expresó Kicillof. Además, instó a los vecinos de Moreno a no acercarse al acto y llamó a expresar el descontento en las urnas: “El verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras, es con votos el domingo”.

De esta manera, la tensión política entre el presidente y el gobernador bonaerense se incrementa en las horas previas a los actos de cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires.