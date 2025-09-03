Kicillof responsabilizó a Milei por eventuales incidentes en Moreno

Milei denunció que el kirchnerismo busca “destruir su plan económico”
El presidente afirmó que la oposición impulsa manifestaciones violentas e incluso atentados contra su vida. Lo dijo en una entrevista con Louis Sarkozy, en la Casa Rosada.
El gobernador bonaerense advirtió que la seguridad presidencial depende de Casa Militar y fuerzas federales. Cuestionó la elección del lugar para el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza.Política 03 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
En la recta final hacia las elecciones legislativas, el gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó duras críticas al presidente Javier Milei, a quien responsabilizó por cualquier hecho de violencia que pudiera producirse durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza previsto en Moreno.
El mandatario señaló que la sede del Club Atlético Villa Ángela, donde se realizará el acto, “no está preparada” para recibir una convocatoria de estas características. Además, advirtió que la seguridad del Presidente recae sobre Casa Militar y las fuerzas federales.
A través de un extenso comunicado en X, titulado “Un freno al desborde”, Kicillof acusó al Gobierno nacional de “sembrar caos, denunciar fraude y agitar el odio” como estrategia electoral. También vinculó la situación con la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El gobernador recordó episodios recientes en Lomas de Zamora, Junín y Corrientes, donde según afirmó, “hubo llamativas fallas en la seguridad presidencial” y destacó la intervención de la Policía Bonaerense para evitar incidentes mayores.
“Quiero advertirlo claramente: hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”, expresó Kicillof. Además, instó a los vecinos de Moreno a no acercarse al acto y llamó a expresar el descontento en las urnas: “El verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras, es con votos el domingo”.
De esta manera, la tensión política entre el presidente y el gobernador bonaerense se incrementa en las horas previas a los actos de cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires.
El presidente afirmó que la oposición impulsa manifestaciones violentas e incluso atentados contra su vida. Lo dijo en una entrevista con Louis Sarkozy, en la Casa Rosada.
Una delegación oficial quedó varada en Miami tras la cancelación de la firma. El Departamento de Estado pidió revisar el pacto por el escándalo de corrupción en el gobierno argentino.
La Fundación Donolo, presidida por un procesado en la causa “Mafia de la Aduana”, registró el sitio web de la escuela de Sebastián Pareja y meses después recibió bienes incautados por la Aduana.
El Departamento de Estado decidió postergar las negociaciones tras el escándalo de corrupción que golpea al gobierno de Javier Milei, según reveló el portal Axios.
Eduardo Preve, de radio M24 de Uruguay, anunció que este martes difundirá más grabaciones del "Audiogate" pese a la prohibición judicial dictada en Argentina.
El Presidente acusó una “operación de inteligencia ilegal” tras la filtración de audios de su hermana. El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia Federal y busca frenar la difusión del material.
Ocurrió anoche en la curva “Casilla S”. Bomberos de ambas localidades actuaron en conjunto para sofocar las llamas.
Tras las intensas lluvias del fin de semana, el agua aún atraviesa la calzada en el kilómetro 353. La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene el corte total de circulación.
El acceso por calle 42, a la altura de la cancha de Independiente, permanecerá cerrado por trabajos de infraestructura pluvial.
El capitán arribó al país y Scaloni tendrá hoy al plantel completo para iniciar la preparación rumbo al partido del jueves frente a Venezuela en el Monumental.
La conductora reaccionó con firmeza al ser consultada sobre las declaraciones de la exvedette y aseguró que no volverá a mencionarla.