Rial y Federico denunciaron aprietes y prometen nuevas pruebas

Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico denunciaron este martes en la Cámara de Diputados presiones y amenazas por parte del Gobierno nacional, luego de revelar audios que involucran a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en presuntos casos de corrupción.

La exposición se dio en la comisión de Libertad de Expresión, reactivada por impulso del diputado Christian “Chipi” Castillo (Frente de Izquierda). Durante su intervención, Rial relató que un vehículo “Falcon verde” se estacionó frente a su casa en un claro gesto intimidatorio. “Es una persecución del aparato del Estado contra quienes denunciamos corrupción”, señaló, y advirtió: “Mañana vamos a mostrar públicamente más investigaciones”.

Los comunicadores anticiparon que las nuevas pruebas incluyen conversaciones donde directivos de ANDIS ofrecían incentivos económicos a empleados para dar de baja pensiones por discapacidad. Además, afirmaron que presentarán documentación sobre presuntas irregularidades con fondos de la CAF y el BID.

Mauro Federico, visiblemente emocionado, negó vínculos con servicios de inteligencia extranjeros y defendió su tarea periodística junto a Ivy Cangaro. “Nunca negociamos información, no vendemos silencio. El negocio nuestro es la información”, sostuvo. También calificó el recorte de pensiones de discapacidad como un “genocidio planificado”.

Los diputados opositores presentes respaldaron las denuncias y cuestionaron al oficialismo. Castillo señaló que “mientras se recortaban pensiones y se vetaba la ley de emergencia en discapacidad, se cobraban coimas”.

El caso suma tensión en medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno de Javier Milei y reaviva el debate sobre la libertad de expresión y el rol del periodismo en el control del poder.