Bullrich presentó cifras récord en incautaciones de drogas

Hubo 164 femicidios en Argentina en lo que va de 2025
Un informe del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” reveló que cada 36 horas ocurre un femicidio en el país. En agosto se registraron 15 casos.
El Ministerio de Seguridad informó un aumento en las incautaciones de cocaína, marihuana y drogas sintéticas durante el primer semestre, además de más detenciones vinculadas al narcotráfico.País02 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó este lunes las estadísticas oficiales sobre narcotráfico correspondientes al primer semestre de 2025.
Según el informe, se incautó un 6% más de cocaína en comparación con 2024, año que ya había registrado un récord histórico. Además, la marihuana incautada creció un 35%, las drogas sintéticas un 5% y la cantidad de detenidos vinculados a causas de narcotráfico aumentó un 27%.
Bullrich destacó que los resultados se alcanzaron gracias a la implementación de los planes Bandera, Güemes y 90/10, con despliegues en puntos críticos como Rosario, Salta y otras ciudades con altos niveles de violencia vinculada al narcotráfico.
“Intervenimos sobre cargamentos de gran escala, redes narco y estructuras criminales activas en frontera y territorio”, señaló la funcionaria, y subrayó que el objetivo es consolidar la presencia del Estado en los principales corredores del crimen organizado.
Finalmente, la ministra remarcó que las políticas buscan “que Argentina vuelva a ser un país seguro, con ley y orden”.
Un informe del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” reveló que cada 36 horas ocurre un femicidio en el país. En agosto se registraron 15 casos.
El jefe de Gabinete aseguró que el oficialismo no tenía expectativas en esa elección y anticipó un mejor desempeño en octubre.
El jefe de Gabinete aseguró que las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad buscan influir en el electorado y descartó medidas contra Eduardo “Lule” Menem.
El gobernador Gustavo Valdés logró una victoria por más de 30 puntos. La Libertad Avanza quedó cuarta y el peronismo se sostuvo en el segundo lugar con “Tincho” Ascúa.
El diputado compartió la imagen en Instagram, a tres años del atentado contra su madre, e instó a “votar a conciencia como si ella estuviera en la lista”.
En la Casa Rosada aseguran que el ex titular de ANDIS no tiene pruebas y relativizan sus dichos. Milei presiona para llevarlo a la Justicia, mientras sectores oficialistas piden cautela.
Cuarteles de distintos puntos colaboraron con evacuaciones y tareas de rescate durante la emergencia hídrica.
La Municipalidad informó que el tránsito ya está restablecido, aunque piden circular con precaución y evitar caminos rurales.
Vecinos de Venado Tuerto y la región se sumaron a la iniciativa, que reúne colchones, ropa, alimentos y productos de limpieza para asistir a las familias damnificadas.
El seleccionado femenino cayó en semifinales ante Río Negro y luego frente a Noroeste en el duelo por el tercer puesto, cerrando una gran participación en Neuquén.
La Dirección de Cultura convoca a artistas y vecinos a presentar obras, fotos y objetos para una exposición colectiva en el Centro Cultural.