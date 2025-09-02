Bullrich presentó cifras récord en incautaciones de drogas

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó este lunes las estadísticas oficiales sobre narcotráfico correspondientes al primer semestre de 2025.

Según el informe, se incautó un 6% más de cocaína en comparación con 2024, año que ya había registrado un récord histórico. Además, la marihuana incautada creció un 35%, las drogas sintéticas un 5% y la cantidad de detenidos vinculados a causas de narcotráfico aumentó un 27%.

Bullrich destacó que los resultados se alcanzaron gracias a la implementación de los planes Bandera, Güemes y 90/10, con despliegues en puntos críticos como Rosario, Salta y otras ciudades con altos niveles de violencia vinculada al narcotráfico.

“Intervenimos sobre cargamentos de gran escala, redes narco y estructuras criminales activas en frontera y territorio”, señaló la funcionaria, y subrayó que el objetivo es consolidar la presencia del Estado en los principales corredores del crimen organizado.

Finalmente, la ministra remarcó que las políticas buscan “que Argentina vuelva a ser un país seguro, con ley y orden”.