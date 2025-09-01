Salud Mental: Provincia licitó obras por más de 175 millones de pesos para el Centro Regional Agudo Ávila

El Gobierno de Santa Fe abrió este lunes los sobres de licitación para ejecutar obras en el Centro Regional de Salud Mental “Dr. Agudo Ávila” de Rosario. La inversión oficial asciende a $175.603.252,92, con un plazo de ejecución de 180 días.

Las tareas comprenden la impermeabilización y reparación de cubiertas, además de la refacción integral del comedor, que presenta daños estructurales y filtraciones. Tres empresas presentaron sus ofertas: B2C Construcciones ($236.743.396,86), Nehcon Construcciones SRL ($182.590.000) y Deprop SRL ($209.143.380).

La subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguin, destacó que estas intervenciones se enmarcan en el plan de transformación que impulsa el Ministerio de Salud, por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Silvia Ciancio. Recordó también que en el mismo establecimiento se están invirtiendo más de $127 millones para renovar la instalación eléctrica.

Según explicó el director provincial de Arquitectura, Lisandro Vaccaro, el edificio tiene más de 100 años y presenta deterioros por filtraciones y humedad. El proyecto contempla reparación de revoques, pintura integral, climatización e instalaciones sanitarias y eléctricas.

El director del centro, Rodrigo Ferrante, subrayó que estas obras permitirán poner en valor un edificio histórico y mejorar la atención a usuarios y trabajadores. “La remodelación del comedor y la reparación de los techos se realizará con especial cuidado por la conservación edilicia”, señaló.