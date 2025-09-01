Salud Mental: Provincia licitó obras por más de 175 millones de pesos para el Centro Regional Agudo Ávila

Pullaro abrió el Business Forum: “Santa Fe, faro exportador”
El gobernador inauguró en Rosario la segunda edición del Santa Fe Business Forum, que reúne a más de mil empresas, 250 compradores internacionales y delegaciones de 30 países.
Los trabajos en el Centro Regional de Salud Mental de Rosario incluyen impermeabilización, reacondicionamiento de cubiertas y la refacción integral del comedor. El plazo de ejecución será de 180 días.
El Gobierno de Santa Fe abrió este lunes los sobres de licitación para ejecutar obras en el Centro Regional de Salud Mental “Dr. Agudo Ávila” de Rosario. La inversión oficial asciende a $175.603.252,92, con un plazo de ejecución de 180 días.
Las tareas comprenden la impermeabilización y reparación de cubiertas, además de la refacción integral del comedor, que presenta daños estructurales y filtraciones. Tres empresas presentaron sus ofertas: B2C Construcciones ($236.743.396,86), Nehcon Construcciones SRL ($182.590.000) y Deprop SRL ($209.143.380).
La subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguin, destacó que estas intervenciones se enmarcan en el plan de transformación que impulsa el Ministerio de Salud, por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Silvia Ciancio. Recordó también que en el mismo establecimiento se están invirtiendo más de $127 millones para renovar la instalación eléctrica.
Según explicó el director provincial de Arquitectura, Lisandro Vaccaro, el edificio tiene más de 100 años y presenta deterioros por filtraciones y humedad. El proyecto contempla reparación de revoques, pintura integral, climatización e instalaciones sanitarias y eléctricas.
El director del centro, Rodrigo Ferrante, subrayó que estas obras permitirán poner en valor un edificio histórico y mejorar la atención a usuarios y trabajadores. “La remodelación del comedor y la reparación de los techos se realizará con especial cuidado por la conservación edilicia”, señaló.
El gobernador aseguró que las obras hídricas ejecutadas en los últimos meses evitaron un escenario catastrófico tras las lluvias extraordinarias del fin de semana.
Las precipitaciones superaron los 290 milímetros en pocas horas y obligaron a interrumpir el tránsito en varias rutas nacionales y provinciales. Localidades como Arteaga, Christophersen y María Teresa fueron las más afectadas.
Las intensas lluvias obligaron a interrumpir la circulación en varios tramos de rutas nacionales y provinciales. Vialidad Nacional y la APSV dispusieron desvíos en diferentes puntos.
El SMN emitió alerta amarilla para la capital y la región. Se prevén acumulados de hasta 100 milímetros durante el fin de semana.
La vicegobernadora participó del embarque de 22.000 toneladas de soja en el Puerto de Santa Fe y remarcó que la operación significa ahorro logístico y menos tránsito en las rutas.
La selección femenina Sub16 de la UDC arrancó con un triunfo y un empate en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C, que se disputa en Neuquén.
Bomberos, Defensa Civil y la comuna trabajan en conjunto para asistir a los vecinos tras las fuertes lluvias. Hay evacuados pero no se registran complicaciones de salud.
Intendentes y presidentes comunales pidieron a Provincia y Nación medidas urgentes ante la crisis hídrica. Solicitan declarar la Emergencia Climática y de Catástrofe.
Cuarteles de distintos puntos colaboraron con evacuaciones y tareas de rescate durante la emergencia hídrica.