Valdés arrasó en Corrientes y LLA sufrió un duro revés

Francos relativizó la derrota de LLA en Corrientes
El jefe de Gabinete aseguró que el oficialismo no tenía expectativas en esa elección y anticipó un mejor desempeño en octubre.
El gobernador Gustavo Valdés logró una victoria por más de 30 puntos. La Libertad Avanza quedó cuarta y el peronismo se sostuvo en el segundo lugar con “Tincho” Ascúa.País01 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Las elecciones generales en Corrientes dejaron un claro ganador: el gobernador radical Gustavo Valdés, quien logró que su hermano, Juan Pablo Valdés, se impusiera con más de 30 puntos de diferencia. El resultado fue interpretado como un plebiscito favorable a la gestión provincial.
En contraste, La Libertad Avanza quedó en un incómodo cuarto lugar, con menos del 10% de los votos. La estrategia de competir con “marca pura” y sin acuerdos locales, encabezada por el diputado Lisandro Almirón, se reveló como un fracaso. Analistas coinciden en que la ruptura con aliados provinciales debilitó al espacio libertario, que ahora llega golpeado a las elecciones en Buenos Aires.
El peronismo, con Martín “Tincho” Ascúa, alcanzó cerca del 20% y logró posicionarse como segunda fuerza, relegando a Ricardo Colombi al tercer lugar. Pese a la fragmentación y la ausencia de un liderazgo provincial consolidado, el PJ correntino se mantuvo en competencia.
Para los especialistas, la elección dejó varias conclusiones: Valdés fortaleció su liderazgo en la provincia y el bloque de gobernadores aliados; los libertarios pagaron el costo de sus divisiones; y el peronismo obtuvo un “voto de supervivencia” que le permitió conservar presencia en la escena política correntina.
