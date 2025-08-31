Máximo Kirchner difundió una foto inédita de Cristina y el Indio Solari

El Gobierno minimiza a Spagnuolo y debate si denunciarlo
En la Casa Rosada aseguran que el ex titular de ANDIS no tiene pruebas y relativizan sus dichos. Milei presiona para llevarlo a la Justicia, mientras sectores oficialistas piden cautela.
El diputado compartió la imagen en Instagram, a tres años del atentado contra su madre, e instó a “votar a conciencia como si ella estuviera en la lista”.País31 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Máximo Kirchner publicó este domingo en sus redes sociales una foto inédita de un encuentro entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el músico Carlos “Indio” Solari. En la imagen también aparece Viru Solari, pareja del artista.
La difusión del material se da en la antesala del tercer aniversario del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, ocurrido en septiembre de 2022.
“Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos”, escribió el diputado en Instagram.
En su mensaje, además de recordar el episodio, el dirigente cuestionó el rol de sectores judiciales y políticos en el clima previo al ataque, y destacó la advertencia previa de Solari sobre la posibilidad de un hecho de esa magnitud.
Kirchner cerró la publicación con un llamado a las urnas: “El 7 votamos a conciencia. Como si ella estuviera en la lista. Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción”.
La exdiputada Elisa Carrió lanzó duras críticas contra la secretaria general de la Presidencia y vinculó al propio presidente Javier Milei con presuntos hechos de corrupción en el área de Discapacidad.
Se filtraron grabaciones atribuidas al ex titular del Andis, donde cuestiona a la secretaria general de Presidencia, al asesor Eduardo “Lule” Menem y a la ministra Sandra Pettovello.
Tras varios incidentes en plena campaña, en Casa Rosada aseguran que hablar de agresiones contra Milei desvía la atención de los escándalos políticos y judiciales.
Un joven de 22 años fue arrestado en Lomas de Zamora tras los incidentes durante la recorrida del presidente Javier Milei. Pertenece a una agrupación piquetera y quedó alojado en la Comisaría 1ª.
El Ministerio de Defensa inició la Fase de Ejecución de la “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, con presencia militar en zonas de seguridad fronteriza, comenzando en Salta.
Un hombre de 40 años fue arrestado en Mar del Plata acusado de explotar sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad. Las víctimas denunciaron agresiones, consumo forzado de drogas y tatuajes con las iniciales del acusado en zonas íntimas.
El expresidente y titular del PRO dispuso la salida de Arabia y Pablo Walter por inasistencias a reuniones del Consejo partidario. La decisión será comunicada al Tribunal de Disciplina y a la Justicia Electoral.
El mediocampista español reveló que hasta un 90% de los juveniles atraviesan situaciones de vulnerabilidad y cargan con la presión de sostener a sus familias desde muy jóvenes.
El SMN emitió alerta por tormentas intensas con ráfagas y granizo. Bomberos intervinieron por un árbol caído en el cruce de rutas.
Bomberos, Defensa Civil y la comuna trabajan en conjunto para asistir a los vecinos tras las fuertes lluvias. Hay evacuados pero no se registran complicaciones de salud.