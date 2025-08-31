Máximo Kirchner difundió una foto inédita de Cristina y el Indio Solari

El diputado compartió la imagen en Instagram, a tres años del atentado contra su madre, e instó a “votar a conciencia como si ella estuviera en la lista”.

País31 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
720

Máximo Kirchner publicó este domingo en sus redes sociales una foto inédita de un encuentro entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el músico Carlos “Indio” Solari. En la imagen también aparece Viru Solari, pareja del artista.

La difusión del material se da en la antesala del tercer aniversario del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, ocurrido en septiembre de 2022.

“Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos”, escribió el diputado en Instagram.

En su mensaje, además de recordar el episodio, el dirigente cuestionó el rol de sectores judiciales y políticos en el clima previo al ataque, y destacó la advertencia previa de Solari sobre la posibilidad de un hecho de esa magnitud.

Kirchner cerró la publicación con un llamado a las urnas: “El 7 votamos a conciencia. Como si ella estuviera en la lista. Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción”.

Te puede interesar
720

Petri despliega tropas en fronteras del norte

SOFIA ZANOTTI
País28 de agosto de 2025

El Ministerio de Defensa inició la Fase de Ejecución de la “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, con presencia militar en zonas de seguridad fronteriza, comenzando en Salta.

Lo más visto
Boletín de noticias