Gizzi y Santa Cruz visitaron la Comisaría en el aniversario policial

En los 161 años de la Policía de Santa Fe, el intendente de Villa Cañás y el secretario Santa Cruz reconocieron la labor de los efectivos de la Comisaría 6ta.

Villa Cañás31 de agosto de 2025
La Policía de la provincia de Santa Fe celebró este 31 de agosto su 161º aniversario, conmemorando más de un siglo y medio de servicio a la comunidad.

En Villa Cañás, el intendente Norberto “Tito” Gizzi, acompañado por el secretario Santa Cruz, se acercó a la Comisaría 6ta. para compartir un momento con los efectivos policiales.

Durante la visita, las autoridades municipales dialogaron con el personal y destacaron la importancia de la tarea diaria que llevan adelante en materia de prevención y seguridad, al servicio de los vecinos.

El gesto de reconocimiento se enmarcó en las actividades realizadas en distintos puntos de la provincia para celebrar un nuevo aniversario de la fuerza policial santafesina, una de las más antiguas del país.

