Precaución en Villa Cañás por agua sobre la Ruta 94

Durante la mañana de este domingo, se emitió un aviso en Villa Cañás solicitando a los vecinos y automovilistas circular con precaución sobre la Ruta Provincial N° 94.



El sector afectado se encuentra antes de llegar a la planta de silos de la Cooperativa Federada, donde se registró acumulación de agua sobre la calzada.

Las autoridades recordaron la importancia de reducir la velocidad y manejar con cuidado, ya que la situación puede representar un riesgo para la circulación normal de vehículos.

Se recomienda a los conductores prestar atención a la señalización y, de ser posible, evitar maniobras bruscas en la zona afectada.