Precaución en Villa Cañás por agua sobre la Ruta 94

Bomberos y Policía intervinieron en un domicilio por pedido vecinal
Vecinos alertaron la falta de respuesta de una mujer mayor y se montó un operativo conjunto en Villa Cañás. La búsqueda resultó negativa.
Autoridades locales advirtieron a los conductores por la presencia de agua en la calzada, a la altura de la planta de silos de la Coop. Federada.Villa Cañás31 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Durante la mañana de este domingo, se emitió un aviso en Villa Cañás solicitando a los vecinos y automovilistas circular con precaución sobre la Ruta Provincial N° 94.
El sector afectado se encuentra antes de llegar a la planta de silos de la Cooperativa Federada, donde se registró acumulación de agua sobre la calzada.
Las autoridades recordaron la importancia de reducir la velocidad y manejar con cuidado, ya que la situación puede representar un riesgo para la circulación normal de vehículos.
Se recomienda a los conductores prestar atención a la señalización y, de ser posible, evitar maniobras bruscas en la zona afectada.
Vecinos alertaron la falta de respuesta de una mujer mayor y se montó un operativo conjunto en Villa Cañás. La búsqueda resultó negativa.
La Municipalidad, junto al Gobierno de Santa Fe, impulsa una propuesta de capacitación en la sala barrial “Madre Teresa de Calcuta” destinada a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
El siniestro ocurrió ayer en calle 53 bis, entre 42 y 36. Un hombre fue asistido por inhalación de humo, mientras que bomberos lograron evitar la propagación de las llamas.
El equipo nacional disputó un amistoso en Sportsman y fue declarado Huésped de Honor. Leonardo Gutiérrez recibió la distinción de Ciudadano Ilustre.
La Municipalidad ejecuta obras en calle 41 y avenida 50 para mejorar el sistema de drenaje en el Barrio Los Nogales.
El sábado 6 de septiembre se realizará un nuevo operativo municipal para perros y gatos en el predio del Ferrocarril. Habrá vacunación antirrábica y recepción de donaciones.
El vocero presidencial advirtió que, si son auténticos, sería la primera vez que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada. Denunció una operación política para desestabilizar al Gobierno en plena campaña.
Un juez federal intimó al Ministerio de Economía a entregar en cinco días el expediente completo del DNU que autorizó un crédito por 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
En la Casa Rosada aseguran que el ex titular de ANDIS no tiene pruebas y relativizan sus dichos. Milei presiona para llevarlo a la Justicia, mientras sectores oficialistas piden cautela.
El mediocampista español reveló que hasta un 90% de los juveniles atraviesan situaciones de vulnerabilidad y cargan con la presión de sostener a sus familias desde muy jóvenes.
El SMN emitió alerta por tormentas intensas con ráfagas y granizo. Bomberos intervinieron por un árbol caído en el cruce de rutas.