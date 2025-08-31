Precaución en Villa Cañás por agua sobre la Ruta 94

Autoridades locales advirtieron a los conductores por la presencia de agua en la calzada, a la altura de la planta de silos de la Coop. Federada.

Durante la mañana de este domingo, se emitió un aviso en Villa Cañás solicitando a los vecinos y automovilistas circular con precaución sobre la Ruta Provincial N° 94.

El sector afectado se encuentra antes de llegar a la planta de silos de la Cooperativa Federada, donde se registró acumulación de agua sobre la calzada.

Las autoridades recordaron la importancia de reducir la velocidad y manejar con cuidado, ya que la situación puede representar un riesgo para la circulación normal de vehículos.

Se recomienda a los conductores prestar atención a la señalización y, de ser posible, evitar maniobras bruscas en la zona afectada.

