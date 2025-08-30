Kicillof acusó a Milei de “estafa electoral” y “payaso”

Santilli asegura triunfo libertario en Provincia y respalda a Milei
El candidato a diputado nacional Diego Santilli confió en que La Libertad Avanza ganará en septiembre en Buenos Aires y que Milei consolidará su poder en octubre.
El gobernador bonaerense endureció sus críticas contra el Presidente en medio del escándalo por los audios que involucran a funcionarios nacionales.Política 30 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei en el marco de la polémica por los audios de Diego Spagnuolo, que exponen presuntos casos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
En declaraciones radiales, Kicillof afirmó que Milei “configuró una estafa electoral” y sostuvo que el mandatario “no es el dueño del circo, es un payaso”. El gobernador también apuntó contra la influencia de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem dentro del Gobierno: “Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible”.
El mandatario bonaerense profundizó sus cuestionamientos: “Es un tipo subordinado a los intereses de los poderosos. Se le cae la baba, ve un rico y tira espuma por la boca. Es chupamedias”. Además, contrapuso trayectorias académicas y modelos económicos: “Yo soy peronista, keynesiano; él austriaco y chanta. Yo soy doctor en economía, y él el falso doctor. La discusión no es esa: la discusión es que Milei gobierna contra la Provincia de Buenos Aires porque su modelo es anti producción”.
Respecto al escenario electoral, Kicillof destacó la conformación de la lista de unidad Fuerza Patria y se mostró confiado de cara a los comicios del 7 de septiembre. “Hace tres meses parecía que nos iban a barrer. Hoy conseguimos una sola boleta, todos juntos contra este plan económico”, sostuvo.
También reveló que mantuvo conversaciones con Cristina Fernández de Kirchner para garantizar la amplitud de la propuesta en la provincia: “Parecía que estábamos peleadísimos, pero en realidad estábamos reseteándonos. Hoy estamos enfocados en ganar septiembre para ganar octubre”.
