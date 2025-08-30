Adorni sobre los audios de Karina Milei: “Un escándalo sin precedentes”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de dar la primera respuesta oficial tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Los registros fueron publicados en el canal de streaming Carnaval y generaron un fuerte impacto político en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).



“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: si son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, sostuvo Adorni en conferencia de prensa.

El funcionario señaló que la filtración “confirma que se trata de una operación orquestada para desestabilizar al Gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”, a menos de dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.



En uno de los audios difundidos, se escucha a Milei decir: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”. En otro, la funcionaria habla de su extensa jornada laboral en Balcarce 50: “Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

Si bien no hay referencias directas a la causa de la ANDIS, desde el canal adelantaron que en los próximos días se darán a conocer más grabaciones.



La controversia se suma a las revelaciones del ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, quien denunció un esquema de sobornos vinculados a la compra de medicamentos y señaló a la droguería Suizo Argentina y a dirigentes del entorno presidencial, entre ellos Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem.

En paralelo, el presidente Javier Milei se refirió al tema en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde rechazó las acusaciones y las calificó como una “opereta de la casta”. “Dependerá de la justicia esclarecerlo, nosotros estamos a disposición”, afirmó.