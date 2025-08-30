Adorni sobre los audios de Karina Milei: “Un escándalo sin precedentes”

El vocero presidencial advirtió que, si son auténticos, sería la primera vez que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada. Denunció una operación política para desestabilizar al Gobierno en plena campaña.

Política 30 de agosto de 2025
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de dar la primera respuesta oficial tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Los registros fueron publicados en el canal de streaming Carnaval y generaron un fuerte impacto político en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: si son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, sostuvo Adorni en conferencia de prensa.

El funcionario señaló que la filtración “confirma que se trata de una operación orquestada para desestabilizar al Gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”, a menos de dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

En uno de los audios difundidos, se escucha a Milei decir: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”. En otro, la funcionaria habla de su extensa jornada laboral en Balcarce 50: “Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

Si bien no hay referencias directas a la causa de la ANDIS, desde el canal adelantaron que en los próximos días se darán a conocer más grabaciones.

La controversia se suma a las revelaciones del ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, quien denunció un esquema de sobornos vinculados a la compra de medicamentos y señaló a la droguería Suizo Argentina y a dirigentes del entorno presidencial, entre ellos Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem.

En paralelo, el presidente Javier Milei se refirió al tema en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde rechazó las acusaciones y las calificó como una “opereta de la casta”. “Dependerá de la justicia esclarecerlo, nosotros estamos a disposición”, afirmó.

