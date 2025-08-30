Adorni sobre los audios de Karina Milei: “Un escándalo sin precedentes”

Kicillof acusó a Milei de “estafa electoral” y “payaso”
El gobernador bonaerense endureció sus críticas contra el Presidente en medio del escándalo por los audios que involucran a funcionarios nacionales.
El vocero presidencial advirtió que, si son auténticos, sería la primera vez que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada. Denunció una operación política para desestabilizar al Gobierno en plena campaña.Política 30 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de dar la primera respuesta oficial tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Los registros fueron publicados en el canal de streaming Carnaval y generaron un fuerte impacto político en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: si son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, sostuvo Adorni en conferencia de prensa.
El funcionario señaló que la filtración “confirma que se trata de una operación orquestada para desestabilizar al Gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”, a menos de dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
En uno de los audios difundidos, se escucha a Milei decir: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”. En otro, la funcionaria habla de su extensa jornada laboral en Balcarce 50: “Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.
Si bien no hay referencias directas a la causa de la ANDIS, desde el canal adelantaron que en los próximos días se darán a conocer más grabaciones.
La controversia se suma a las revelaciones del ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, quien denunció un esquema de sobornos vinculados a la compra de medicamentos y señaló a la droguería Suizo Argentina y a dirigentes del entorno presidencial, entre ellos Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem.
En paralelo, el presidente Javier Milei se refirió al tema en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde rechazó las acusaciones y las calificó como una “opereta de la casta”. “Dependerá de la justicia esclarecerlo, nosotros estamos a disposición”, afirmó.
El gobernador bonaerense endureció sus críticas contra el Presidente en medio del escándalo por los audios que involucran a funcionarios nacionales.
El candidato a diputado nacional Diego Santilli confió en que La Libertad Avanza ganará en septiembre en Buenos Aires y que Milei consolidará su poder en octubre.
Mensajes del interventor Marcelo Petroni los muestran coordinando con la familia Menem y arrogándose la representación de la hermana del Presidente.
El mandatario habló sobre los episodios de violencia y denunció "burdas operaciones difamadoras" de la oposición.
El vocero presidencial informó que hay dos personas arrestadas tras la agresión en Lomas de Zamora. Aseguró que el Presidente está en buen estado y continúa con su agenda oficial.
El ministro bonaerense Javier Alonso criticó a Casa Militar por los incidentes en Lomas de Zamora y aseguró que el Presidente fue “expuesto a una situación delicada”.
Se filtraron grabaciones atribuidas al ex titular del Andis, donde cuestiona a la secretaria general de Presidencia, al asesor Eduardo “Lule” Menem y a la ministra Sandra Pettovello.
La exdiputada Elisa Carrió lanzó duras críticas contra la secretaria general de la Presidencia y vinculó al propio presidente Javier Milei con presuntos hechos de corrupción en el área de Discapacidad.
El SMN emitió alerta amarilla para la capital y la región. Se prevén acumulados de hasta 100 milímetros durante el fin de semana.
Mensajes del interventor Marcelo Petroni los muestran coordinando con la familia Menem y arrogándose la representación de la hermana del Presidente.
Vecinos alertaron la falta de respuesta de una mujer mayor y se montó un operativo conjunto en Villa Cañás. La búsqueda resultó negativa.