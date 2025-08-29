Taller de carpintería para jóvenes en el marco de Nueva Oportunidad

La Municipalidad, junto al Gobierno de Santa Fe, impulsa una propuesta de capacitación en la sala barrial “Madre Teresa de Calcuta” destinada a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Villa Cañás29 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
WhatsApp Image 2025-08-29 at 11.31.44 AM (1)

El Programa Nueva Oportunidad, desarrollado por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe, sigue sumando espacios de formación en nuestra ciudad.
WhatsApp Image 2025-08-29 at 11.31.44 AM

En este marco, la Municipalidad acompaña un taller de carpintería que convoca a jóvenes de entre 12 y 35 años que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social.
WhatsApp Image 2025-08-29 at 11.31.45 AM (1)

Las clases se dictan dos veces por semana en la sala barrial “Madre Teresa de Calcuta”, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para el aprendizaje de un oficio y generar oportunidades de inserción laboral.

La propuesta se organiza sobre tres ejes: el incentivo económico, que permite sostener la participación; los trayectos pedagógicos, que incluyen formación técnica y acompañamiento educativo; y los espacios de re-trabajo o “Tercer Tiempo”, donde los participantes comparten una comida y fortalecen los vínculos comunitarios.
WhatsApp Image 2025-08-29 at 11.31.45 AM

De esta manera, el programa busca no solo capacitar, sino también ofrecer un espacio de contención y desarrollo para jóvenes de la ciudad.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias