Taller de carpintería para jóvenes en el marco de Nueva Oportunidad

Incendio destruyó una casilla rodante en Villa Cañás
El siniestro ocurrió ayer en calle 53 bis, entre 42 y 36. Un hombre fue asistido por inhalación de humo, mientras que bomberos lograron evitar la propagación de las llamas.
La Municipalidad, junto al Gobierno de Santa Fe, impulsa una propuesta de capacitación en la sala barrial "Madre Teresa de Calcuta" destinada a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
El Programa Nueva Oportunidad, desarrollado por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe, sigue sumando espacios de formación en nuestra ciudad.
En este marco, la Municipalidad acompaña un taller de carpintería que convoca a jóvenes de entre 12 y 35 años que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social.
Las clases se dictan dos veces por semana en la sala barrial “Madre Teresa de Calcuta”, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para el aprendizaje de un oficio y generar oportunidades de inserción laboral.
La propuesta se organiza sobre tres ejes: el incentivo económico, que permite sostener la participación; los trayectos pedagógicos, que incluyen formación técnica y acompañamiento educativo; y los espacios de re-trabajo o “Tercer Tiempo”, donde los participantes comparten una comida y fortalecen los vínculos comunitarios.
De esta manera, el programa busca no solo capacitar, sino también ofrecer un espacio de contención y desarrollo para jóvenes de la ciudad.
El equipo nacional disputó un amistoso en Sportsman y fue declarado Huésped de Honor. Leonardo Gutiérrez recibió la distinción de Ciudadano Ilustre.
La Municipalidad ejecuta obras en calle 41 y avenida 50 para mejorar el sistema de drenaje en el Barrio Los Nogales.
El sábado 6 de septiembre se realizará un nuevo operativo municipal para perros y gatos en el predio del Ferrocarril. Habrá vacunación antirrábica y recepción de donaciones.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.
El Municipio envió 19.381 kilos de materiales a una recicladora de Paraná en el marco del Programa Yo Reciclo. Los fondos se destinan a mejoras en espacios públicos.
Tras el rechazo de Festram a la oferta salarial, habrá medidas de fuerza este viernes 29 y la próxima semana. El gremio exige acortar los plazos de pago.
La comuna ejecuta trabajos de cordón cuneta y ordenamiento en una intersección clave del tránsito pesado. La iniciativa surgió de encuentros con vecinos.
El SMN emitió alerta amarilla para la capital y la región. Se prevén acumulados de hasta 100 milímetros durante el fin de semana.