Tormenta de Santa Rosa: alerta por lluvias en Santa Fe

Scaglia: “Queremos un hub logístico para Santa Fe”
La vicegobernadora participó del embarque de 22.000 toneladas de soja en el Puerto de Santa Fe y remarcó que la operación significa ahorro logístico y menos tránsito en las rutas.
El SMN emitió alerta amarilla para la capital y la región. Se prevén acumulados de hasta 100 milímetros durante el fin de semana.Santa Fe29 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El aviso regirá desde la tarde del sábado 30 y se extenderá durante todo el domingo 31 de agosto, con condiciones de mal tiempo que podrían prolongarse hasta el lunes 1 de septiembre.
El organismo detalló que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional granizo”. Se estiman acumulados de entre 30 y 50 mm, aunque en la capital y el centro-sur provincial las precipitaciones podrían superar los 100 mm.
Desde el municipio se intensificaron tareas preventivas, con limpieza de desagües, microbasurales y estaciones de bombeo. Además, se recomienda a los vecinos no sacar residuos voluminosos a la vía pública y realizar descacharrado posterior a las lluvias.
La llamada “Tormenta de Santa Rosa” es un fenómeno popular que suele asociarse a la festividad del 30 de agosto. Registros del SMN muestran que en el 57% de los años desde 1906 se produjeron tormentas en fechas cercanas, aunque no siempre de gran intensidad. El episodio más fuerte de las últimas décadas ocurrió entre el 30 y 31 de agosto de 2024.
Más allá del mito, la combinación de humedad elevada y vientos variables favorecerá la formación de tormentas en gran parte del centro del país durante este fin de semana.
La vicegobernadora participó del embarque de 22.000 toneladas de soja en el Puerto de Santa Fe y remarcó que la operación significa ahorro logístico y menos tránsito en las rutas.
La PDI detuvo en Dock Sud a Gerardo Sebastián Gómez, acusado de homicidio y de integrar una asociación ilícita ligada a Los Monos. Figuraba en la lista de los diez más buscados por la Provincia.
Este lunes volvió a aplicarse un aumento bajo el esquema de microprecios. Así quedaron los valores en cada petrolera de la capital provincial.
Tras 62 años sin cambios, la provincia encara una transformación profunda: reelección limitada, autonomía municipal, rediseño judicial y la incorporación de derechos digitales y ambientales.
El índice provincial se mantuvo en línea con el nacional. Los rubros Esparcimiento y Vivienda fueron los que más impulsaron la suba.
El gobernador abrió la licitación para renovar la pista del Aeropuerto Internacional Rosario, con una inversión provincial de $34.800 millones. Nación había desistido de ejecutar el proyecto.
El equipo nacional disputó un amistoso en Sportsman y fue declarado Huésped de Honor. Leonardo Gutiérrez recibió la distinción de Ciudadano Ilustre.
Tras el rechazo de Festram a la oferta salarial, habrá medidas de fuerza este viernes 29 y la próxima semana. El gremio exige acortar los plazos de pago.
El siniestro ocurrió ayer en calle 53 bis, entre 42 y 36. Un hombre fue asistido por inhalación de humo, mientras que bomberos lograron evitar la propagación de las llamas.
La comuna ejecuta trabajos de cordón cuneta y ordenamiento en una intersección clave del tránsito pesado. La iniciativa surgió de encuentros con vecinos.
El SMN emitió alerta amarilla para la capital y la región. Se prevén acumulados de hasta 100 milímetros durante el fin de semana.