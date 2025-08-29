Tormenta de Santa Rosa: alerta por lluvias en Santa Fe

Los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El aviso regirá desde la tarde del sábado 30 y se extenderá durante todo el domingo 31 de agosto, con condiciones de mal tiempo que podrían prolongarse hasta el lunes 1 de septiembre.



El organismo detalló que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional granizo”. Se estiman acumulados de entre 30 y 50 mm, aunque en la capital y el centro-sur provincial las precipitaciones podrían superar los 100 mm.

Desde el municipio se intensificaron tareas preventivas, con limpieza de desagües, microbasurales y estaciones de bombeo. Además, se recomienda a los vecinos no sacar residuos voluminosos a la vía pública y realizar descacharrado posterior a las lluvias.

La llamada “Tormenta de Santa Rosa” es un fenómeno popular que suele asociarse a la festividad del 30 de agosto. Registros del SMN muestran que en el 57% de los años desde 1906 se produjeron tormentas en fechas cercanas, aunque no siempre de gran intensidad. El episodio más fuerte de las últimas décadas ocurrió entre el 30 y 31 de agosto de 2024.

Más allá del mito, la combinación de humedad elevada y vientos variables favorecerá la formación de tormentas en gran parte del centro del país durante este fin de semana.