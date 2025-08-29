Carrió acusó a Karina Milei de ser “la cajera” del Gobierno

La líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, volvió a encender la polémica con fuertes declaraciones sobre la gestión de Javier Milei. En una entrevista televisiva con Joaquín Morales Solá (LN+), aseguró que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, es “el personaje más oscuro del Gobierno” y la responsabilizó de actuar como “cajera” en distintos negocios.

“Karina Milei es Javier. No me digan que Karina acumula y recauda dinero y que su hermano no está. Es la cajera, tanto en el caso $Libra como en el negocio de la salud”, afirmó Carrió. Según la dirigente, existe una “trama de corrupción mucho más amplia” vinculada a criptomonedas y al sistema sanitario, que estaría afectando la atención médica en el país.

Durante la entrevista, la referente opositora también cuestionó directamente al presidente. Sostuvo que su forma de ejercer el poder refleja una “cuestión perversa” y advirtió que el estilo confrontativo del mandatario “ha herido profundamente a la sociedad argentina”.

Carrió comparó además la matriz de gobierno de La Libertad Avanza con la de los años ’90. “La corrupción menemista es muy parecida a esta. Tienen mucho componente menemista. Sea Milei o Cristina, están votando peronismo”, señaló.

Las críticas también alcanzaron al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien describió como un “cínico del poder” y un “sofista” con capacidad de “defender lo indefendible”, recordando su paso por la gestión de Daniel Scioli.