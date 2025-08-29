Carrió acusó a Karina Milei de ser “la cajera” del Gobierno

Nuevos audios de Spagnuolo salpican a Karina Milei y Lule Menem
Se filtraron grabaciones atribuidas al ex titular del Andis, donde cuestiona a la secretaria general de Presidencia, al asesor Eduardo “Lule” Menem y a la ministra Sandra Pettovello.
La exdiputada Elisa Carrió lanzó duras críticas contra la secretaria general de la Presidencia y vinculó al propio presidente Javier Milei con presuntos hechos de corrupción en el área de Discapacidad.País29 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, volvió a encender la polémica con fuertes declaraciones sobre la gestión de Javier Milei. En una entrevista televisiva con Joaquín Morales Solá (LN+), aseguró que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, es “el personaje más oscuro del Gobierno” y la responsabilizó de actuar como “cajera” en distintos negocios.
“Karina Milei es Javier. No me digan que Karina acumula y recauda dinero y que su hermano no está. Es la cajera, tanto en el caso $Libra como en el negocio de la salud”, afirmó Carrió. Según la dirigente, existe una “trama de corrupción mucho más amplia” vinculada a criptomonedas y al sistema sanitario, que estaría afectando la atención médica en el país.
Durante la entrevista, la referente opositora también cuestionó directamente al presidente. Sostuvo que su forma de ejercer el poder refleja una “cuestión perversa” y advirtió que el estilo confrontativo del mandatario “ha herido profundamente a la sociedad argentina”.
Carrió comparó además la matriz de gobierno de La Libertad Avanza con la de los años ’90. “La corrupción menemista es muy parecida a esta. Tienen mucho componente menemista. Sea Milei o Cristina, están votando peronismo”, señaló.
Las críticas también alcanzaron al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien describió como un “cínico del poder” y un “sofista” con capacidad de “defender lo indefendible”, recordando su paso por la gestión de Daniel Scioli.
Se filtraron grabaciones atribuidas al ex titular del Andis, donde cuestiona a la secretaria general de Presidencia, al asesor Eduardo “Lule” Menem y a la ministra Sandra Pettovello.
Tras varios incidentes en plena campaña, en Casa Rosada aseguran que hablar de agresiones contra Milei desvía la atención de los escándalos políticos y judiciales.
Un joven de 22 años fue arrestado en Lomas de Zamora tras los incidentes durante la recorrida del presidente Javier Milei. Pertenece a una agrupación piquetera y quedó alojado en la Comisaría 1ª.
El Ministerio de Defensa inició la Fase de Ejecución de la “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, con presencia militar en zonas de seguridad fronteriza, comenzando en Salta.
La Justicia Federal analiza contrataciones por más de $8.000 millones adjudicadas a la droguería Suizo Argentina desde el Ministerio de Seguridad. El juez Casanello investiga posibles coimas.
El Presidente se reunirá este jueves con empresarios en el CICyP. Será recibido por Bettina Bulgheroni, primera mujer en presidir la entidad.
El equipo nacional disputó un amistoso en Sportsman y fue declarado Huésped de Honor. Leonardo Gutiérrez recibió la distinción de Ciudadano Ilustre.
Tras el rechazo de Festram a la oferta salarial, habrá medidas de fuerza este viernes 29 y la próxima semana. El gremio exige acortar los plazos de pago.
El siniestro ocurrió ayer en calle 53 bis, entre 42 y 36. Un hombre fue asistido por inhalación de humo, mientras que bomberos lograron evitar la propagación de las llamas.
La comuna ejecuta trabajos de cordón cuneta y ordenamiento en una intersección clave del tránsito pesado. La iniciativa surgió de encuentros con vecinos.
El SMN emitió alerta amarilla para la capital y la región. Se prevén acumulados de hasta 100 milímetros durante el fin de semana.