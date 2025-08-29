Sancti Spíritu se capacita en discapacidad e inclusión

Bombal avanza con obras de cordón cuneta y ripiado
Se completaron 850 metros lineales de cordón cuneta y comenzaron las tareas de estabilizado de calles en distintos puntos de la localidad.
Integrantes del área de Desarrollo Social participaron en Rosario de una jornada del programa provincial ConVive para fortalecer el trabajo territorial en inclusión.Regionales29 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
En el marco del programa provincial ConVive, el equipo de Desarrollo Social de Sancti Spíritu participó este jueves de una capacitación en la sede de Gobierno de Rosario. La jornada estuvo orientada a brindar herramientas prácticas para la atención de personas con discapacidad y a profundizar en los marcos legales y recursos disponibles en la provincia de Santa Fe.
Durante el encuentro se abordaron aspectos claves sobre derechos, accesibilidad y recursos institucionales, con el fin de mejorar las políticas públicas y fortalecer la intervención territorial desde una mirada inclusiva.
Desde la comuna remarcaron la importancia de estas instancias de formación: “Es esencial continuar profesionalizando nuestro trabajo para garantizar igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas, especialmente aquellas que enfrentan barreras estructurales o sociales”, señalaron desde el área.
La capacitación se enmarca en una serie de acciones que impulsa el Gobierno provincial para promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, con la participación activa de los gobiernos locales como actores centrales en la transformación social.
Se completaron 850 metros lineales de cordón cuneta y comenzaron las tareas de estabilizado de calles en distintos puntos de la localidad.
Tras el rechazo de Festram a la oferta salarial, habrá medidas de fuerza este viernes 29 y la próxima semana. El gremio exige acortar los plazos de pago.
Un incendio de pastizales se desató en la madrugada de este jueves, alrededor de las 2:45, en la banquina de la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 621, en el tramo que une las localidades de Venado Tuerto y Sancti Spíritu.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
Se ejecutan obras de hormigonado en la Avenida Estanislao López, con apoyo del Gobierno provincial, para mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.
El fuego se desató en una obra en construcción a las 4:20. Bomberos y policías intervinieron rápidamente y evitaron que las llamas se propagaran.
El equipo nacional disputó un amistoso en Sportsman y fue declarado Huésped de Honor. Leonardo Gutiérrez recibió la distinción de Ciudadano Ilustre.
Tras el rechazo de Festram a la oferta salarial, habrá medidas de fuerza este viernes 29 y la próxima semana. El gremio exige acortar los plazos de pago.
El siniestro ocurrió ayer en calle 53 bis, entre 42 y 36. Un hombre fue asistido por inhalación de humo, mientras que bomberos lograron evitar la propagación de las llamas.
La comuna ejecuta trabajos de cordón cuneta y ordenamiento en una intersección clave del tránsito pesado. La iniciativa surgió de encuentros con vecinos.
El SMN emitió alerta amarilla para la capital y la región. Se prevén acumulados de hasta 100 milímetros durante el fin de semana.