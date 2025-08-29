Sancti Spíritu se capacita en discapacidad e inclusión

Integrantes del área de Desarrollo Social participaron en Rosario de una jornada del programa provincial ConVive para fortalecer el trabajo territorial en inclusión.

En el marco del programa provincial ConVive, el equipo de Desarrollo Social de Sancti Spíritu participó este jueves de una capacitación en la sede de Gobierno de Rosario. La jornada estuvo orientada a brindar herramientas prácticas para la atención de personas con discapacidad y a profundizar en los marcos legales y recursos disponibles en la provincia de Santa Fe.

Durante el encuentro se abordaron aspectos claves sobre derechos, accesibilidad y recursos institucionales, con el fin de mejorar las políticas públicas y fortalecer la intervención territorial desde una mirada inclusiva.

Desde la comuna remarcaron la importancia de estas instancias de formación: “Es esencial continuar profesionalizando nuestro trabajo para garantizar igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas, especialmente aquellas que enfrentan barreras estructurales o sociales”, señalaron desde el área.

La capacitación se enmarca en una serie de acciones que impulsa el Gobierno provincial para promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, con la participación activa de los gobiernos locales como actores centrales en la transformación social.

