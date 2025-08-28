Adorni confirmó dos detenidos por el ataque a Milei

Milei tras el ataque en Lomas de Zamora: "No vienen por Javier Milei, vienen por la libertad"
El mandatario habló sobre los episodios de violencia y denunció "burdas operaciones difamadoras" de la oposición.
El vocero presidencial informó que hay dos personas arrestadas tras la agresión en Lomas de Zamora. Aseguró que el Presidente está en buen estado y continúa con su agenda oficial.Política 28 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este jueves que dos personas fueron detenidas en el marco de la investigación por el ataque que sufrió el presidente Javier Milei durante la caravana que encabezó en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.
En una conferencia de prensa sin preguntas, Adorni aseguró que el mandatario “se encuentra en muy buen estado de salud” y que continúa trabajando desde la residencia de Olivos, previo a su participación en el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICYP).
El episodio ocurrió el miércoles, cuando el recorrido de Milei junto a su hermana Karina, José Luis Espert y otros dirigentes, debió ser interrumpido por agresiones de un grupo de manifestantes. La custodia presidencial evacuó al mandatario en medio de una situación de tensión.
“Hay sectores que no soportan que se haya desplomado la inflación y que 12 millones de personas hayan salido de la pobreza”, afirmó Adorni al referirse a los hechos.
La Justicia federal investiga el caso y mantiene bajo reserva las identidades de los detenidos.
El ministro bonaerense Javier Alonso criticó a Casa Militar por los incidentes en Lomas de Zamora y aseguró que el Presidente fue “expuesto a una situación delicada”.
El Presidente responsabilizó a militantes kirchneristas por los incidentes en Lomas de Zamora y llamó a votarlos en contra en las próximas elecciones.
El diputado liberal responsabilizó al intendente de Lomas de Zamora por los incidentes contra la comitiva de Javier Milei y lo calificó de “maldito kirchnerista”.
La caravana presidencial fue agredida con objetos contundentes y debió ser evacuada. Hay dos detenidos y fuertes acusaciones políticas tras el hecho.
Economía logró cubrir todos los vencimientos y obtuvo $1,1 billones extra, aunque debió convalidar intereses muy elevados.
