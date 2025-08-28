Adorni confirmó dos detenidos por el ataque a Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este jueves que dos personas fueron detenidas en el marco de la investigación por el ataque que sufrió el presidente Javier Milei durante la caravana que encabezó en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.

En una conferencia de prensa sin preguntas, Adorni aseguró que el mandatario “se encuentra en muy buen estado de salud” y que continúa trabajando desde la residencia de Olivos, previo a su participación en el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICYP).

El episodio ocurrió el miércoles, cuando el recorrido de Milei junto a su hermana Karina, José Luis Espert y otros dirigentes, debió ser interrumpido por agresiones de un grupo de manifestantes. La custodia presidencial evacuó al mandatario en medio de una situación de tensión.

“Hay sectores que no soportan que se haya desplomado la inflación y que 12 millones de personas hayan salido de la pobreza”, afirmó Adorni al referirse a los hechos.

La Justicia federal investiga el caso y mantiene bajo reserva las identidades de los detenidos.