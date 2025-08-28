Villa Cañás recibió a la Preselección Argentina U17 de básquet

Incendio destruyó una casilla rodante en Villa Cañás
El siniestro ocurrió ayer en calle 53 bis, entre 42 y 36. Un hombre fue asistido por inhalación de humo, mientras que bomberos lograron evitar la propagación de las llamas.
El equipo nacional disputó un amistoso en Sportsman y fue declarado Huésped de Honor. Leonardo Gutiérrez recibió la distinción de Ciudadano Ilustre.
Villa Cañás vivió una jornada histórica con la presencia de la Preselección Argentina de Básquet U17, que ayer disputó un partido amistoso frente al Club Centenario de Venado Tuerto en el estadio de Sportsman. La actividad formó parte de la preparación del equipo nacional rumbo al próximo Campeonato Sudamericano.
Vecinos de la ciudad y la región se acercaron para acompañar a los jóvenes talentos que representan el futuro del básquet argentino, disfrutando de un espectáculo deportivo de alto nivel.
Durante el evento, el intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, realizó un reconocimiento especial al entrenador Leonardo Gutiérrez y al plantel argentino. A través de los decretos N°173/2025 y N°172/2025, declaró a Gutiérrez como “Ciudadano Ilustre de la ciudad de Villa Cañás” y al equipo U17 como “Huésped de honor”, respectivamente.
“La presencia de la preselección constituye un hecho histórico que quedará grabado en la memoria de todos los cañaseños y refleja el crecimiento del deporte local y el gran trabajo y esfuerzo que realiza la subcomisión de Básquet del Tren Blanco”, destacó Gizzi.
La Municipalidad ejecuta obras en calle 41 y avenida 50 para mejorar el sistema de drenaje en el Barrio Los Nogales.
El sábado 6 de septiembre se realizará un nuevo operativo municipal para perros y gatos en el predio del Ferrocarril. Habrá vacunación antirrábica y recepción de donaciones.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.
El Municipio envió 19.381 kilos de materiales a una recicladora de Paraná en el marco del Programa Yo Reciclo. Los fondos se destinan a mejoras en espacios públicos.
La Dirección de Deportes municipal abrió la inscripción para un nuevo espacio de atletismo infantil en el Prado Español.
El corto dirigido por Walter Dieguez se estrenará el lunes 1 de septiembre en la Biblioteca Popular “Nosotros”, con entrada libre y gratuita.
Economía logró cubrir todos los vencimientos y obtuvo $1,1 billones extra, aunque debió convalidar intereses muy elevados.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
La expresidenta envió un audio a un acto de Kicillof y advirtió sobre jubilados que deben partir medicamentos. También vinculó la situación con el escándalo de las coimas en la ANDIS.