Villa Cañás recibió a la Preselección Argentina U17 de básquet

Villa Cañás vivió una jornada histórica con la presencia de la Preselección Argentina de Básquet U17, que ayer disputó un partido amistoso frente al Club Centenario de Venado Tuerto en el estadio de Sportsman. La actividad formó parte de la preparación del equipo nacional rumbo al próximo Campeonato Sudamericano.



Vecinos de la ciudad y la región se acercaron para acompañar a los jóvenes talentos que representan el futuro del básquet argentino, disfrutando de un espectáculo deportivo de alto nivel.



Durante el evento, el intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, realizó un reconocimiento especial al entrenador Leonardo Gutiérrez y al plantel argentino. A través de los decretos N°173/2025 y N°172/2025, declaró a Gutiérrez como “Ciudadano Ilustre de la ciudad de Villa Cañás” y al equipo U17 como “Huésped de honor”, respectivamente.

“La presencia de la preselección constituye un hecho histórico que quedará grabado en la memoria de todos los cañaseños y refleja el crecimiento del deporte local y el gran trabajo y esfuerzo que realiza la subcomisión de Básquet del Tren Blanco”, destacó Gizzi.