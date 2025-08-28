Detuvieron a la mamá de la vedette Ayelén Paleo por liderar una red de prostitución con nexos en Santa Fe

Incautan más de 120 prendas con pieles de especies en extinción
Sociedad28 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
La Policía Bonaerense detuvo este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires a Elizabeth Rodrigo, madre de la vedette Ayelén Paleo, acusada de formar parte de una organización de trata de personas con fines de explotación sexual.
El procedimiento se enmarcó en una investigación que incluyó 15 allanamientos simultáneos en Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe, y permitió rescatar a 12 mujeres adultas, entre ellas ciudadanas de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y una de nacionalidad paraguaya. Todas fueron derivadas a programas de asistencia nacional y provincial.
Según la causa, la red captaba a las víctimas con falsas promesas de trabajo como empleadas domésticas, para luego obligarlas a prostituirse. Rodrigo, de 62 años, cumplía un rol clave: se desempeñaba como fotógrafa de las mujeres y participaba en la logística de los traslados. En su domicilio se secuestraron computadoras, cámaras, celulares, anotaciones, lencería erótica y contratos relacionados con la explotación.
Además de Rodrigo, fueron detenidas otras tres personas. Una de ellas, señalada como “jefa – financista”, manejaba un call center con diez líneas de WhatsApp para clientes. Otra, de 29 años, era la encargada de desarrollar y mantener las páginas web. En La Pampa, cayó un hombre de 62 años, acusado de facilitar departamentos utilizados como prostíbulos.
El operativo fue coordinado por la Dirección de Investigaciones Trata de Personas y Operaciones Complejas. La causa tiene ramificaciones en juzgados de La Plata, Rosario, Santa Rosa y Nacional de Rogatorias, lo que refleja la magnitud de la red.
