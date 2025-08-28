Colapinto se prepara para el GP de Países Bajos en Zandvoort

La Fórmula 1 regresa tras casi un mes de pausa y lo hace en el circuito de Zandvoort, escenario del Gran Premio de Países Bajos. Franco Colapinto, representante argentino en la máxima categoría, iniciará la actividad este viernes en las prácticas libres 1 y 2, buscando mejorar su rendimiento en la recta final de la temporada.

Colapinto acumula ocho carreras en 2025, con un 13° puesto en Mónaco y Canadá como mejor resultado. Sin embargo, sus últimas presentaciones fueron adversas: en Gran Bretaña no pudo largar por fallas en su auto, en Bélgica finalizó 19° y en Hungría 18°.

El campeonato lo lidera Oscar Piastri (McLaren) con 284 puntos, seguido muy de cerca por su compañero Lando Norris, a solo nueve unidades tras ganar tres de las últimas pruebas.

El cronograma en Zandvoort marca prácticas libres este viernes a las 7:30 y 11:00 (hora argentina), la última tanda y la clasificación el sábado, y la carrera principal el domingo a las 10. Con un 50% de probabilidad de lluvia, el clima podría jugar un papel clave en el desarrollo del Gran Premio.