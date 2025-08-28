Colapinto se prepara para el GP de Países Bajos en Zandvoort

Scaloni confirmó la lista final para las Eliminatorias
La AFA oficializó los convocados para enfrentar a Venezuela y Ecuador. Lionel Messi disputará su último partido en Argentina con la Selección.
El piloto argentino vuelve a la pista este fin de semana con el objetivo de sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1.Deportes28 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La Fórmula 1 regresa tras casi un mes de pausa y lo hace en el circuito de Zandvoort, escenario del Gran Premio de Países Bajos. Franco Colapinto, representante argentino en la máxima categoría, iniciará la actividad este viernes en las prácticas libres 1 y 2, buscando mejorar su rendimiento en la recta final de la temporada.
Colapinto acumula ocho carreras en 2025, con un 13° puesto en Mónaco y Canadá como mejor resultado. Sin embargo, sus últimas presentaciones fueron adversas: en Gran Bretaña no pudo largar por fallas en su auto, en Bélgica finalizó 19° y en Hungría 18°.
El campeonato lo lidera Oscar Piastri (McLaren) con 284 puntos, seguido muy de cerca por su compañero Lando Norris, a solo nueve unidades tras ganar tres de las últimas pruebas.
El cronograma en Zandvoort marca prácticas libres este viernes a las 7:30 y 11:00 (hora argentina), la última tanda y la clasificación el sábado, y la carrera principal el domingo a las 10. Con un 50% de probabilidad de lluvia, el clima podría jugar un papel clave en el desarrollo del Gran Premio.
El Millonario enfrenta al Tatengue este jueves en Mendoza por un lugar entre los ocho mejores del certamen. El encuentro arranca a las 21.15 y será televisado por TyC Sports.
Inter Miami enfrenta esta noche a Orlando City por un lugar en la final de la Leagues Cup. Messi llega con lo justo tras una lesión muscular.
El francés, candidato al Balón de Oro, reveló cómo Lionel Messi influyó en su carrera durante su paso por el Barcelona.
David Wheater dejó su cargo en la previa al GP de Países Bajos, donde Franco Colapinto regresa a la competencia. La escudería francesa atraviesa un momento de fuerte inestabilidad.
El Gran Premio regresa este fin de semana y repasamos quiénes se quedaron con las victorias más recientes, incluido el histórico triunfo de Lando Norris en 2024.
El corto dirigido por Walter Dieguez se estrenará el lunes 1 de septiembre en la Biblioteca Popular “Nosotros”, con entrada libre y gratuita.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.
Economía logró cubrir todos los vencimientos y obtuvo $1,1 billones extra, aunque debió convalidar intereses muy elevados.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
La expresidenta envió un audio a un acto de Kicillof y advirtió sobre jubilados que deben partir medicamentos. También vinculó la situación con el escándalo de las coimas en la ANDIS.