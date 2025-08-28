Adolescente herida tras accidente con ganado en el puente Rosario-Victoria

Una joven de 17 años resultó embestida por un toro luego de descender para ayudar en un choque entre un utilitario y un camión con animales. Fue trasladada al HECA.

Sociedad28 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
8aaa7be5-3f4e-4580-ada9-b893e9c47963

Un fuerte accidente ocurrió este jueves por la mañana en la ruta 174, sobre el puente Rosario-Victoria. El siniestro vial involucró a un utilitario y a un camión que transportaba ganado, lo que provocó el corte transitorio del tránsito en la zona.

En medio de la confusión, una adolescente de 17 años descendió de su vehículo con la intención de colaborar con los accidentados. En ese momento, fue embestida por uno de los toros que había quedado fuera de control tras el choque.

La joven sufrió heridas de consideración y fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde permanece en observación y se le realizan estudios médicos.

El tránsito en el puente estuvo interrumpido durante varios minutos debido a las tareas de asistencia y control del ganado.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias