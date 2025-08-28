Adolescente herida tras accidente con ganado en el puente Rosario-Victoria

Un fuerte accidente ocurrió este jueves por la mañana en la ruta 174, sobre el puente Rosario-Victoria. El siniestro vial involucró a un utilitario y a un camión que transportaba ganado, lo que provocó el corte transitorio del tránsito en la zona.



En medio de la confusión, una adolescente de 17 años descendió de su vehículo con la intención de colaborar con los accidentados. En ese momento, fue embestida por uno de los toros que había quedado fuera de control tras el choque.

La joven sufrió heridas de consideración y fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde permanece en observación y se le realizan estudios médicos.

El tránsito en el puente estuvo interrumpido durante varios minutos debido a las tareas de asistencia y control del ganado.