Adolescente herida tras accidente con ganado en el puente Rosario-Victoria

Incautan más de 120 prendas con pieles de especies en extinción
El operativo en un local de Villa Crespo permitió secuestrar piezas valuadas en $335 millones. El dueño promocionaba la venta en redes sociales.
Una joven de 17 años resultó embestida por un toro luego de descender para ayudar en un choque entre un utilitario y un camión con animales. Fue trasladada al HECA.Sociedad28 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Un fuerte accidente ocurrió este jueves por la mañana en la ruta 174, sobre el puente Rosario-Victoria. El siniestro vial involucró a un utilitario y a un camión que transportaba ganado, lo que provocó el corte transitorio del tránsito en la zona.
En medio de la confusión, una adolescente de 17 años descendió de su vehículo con la intención de colaborar con los accidentados. En ese momento, fue embestida por uno de los toros que había quedado fuera de control tras el choque.
La joven sufrió heridas de consideración y fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde permanece en observación y se le realizan estudios médicos.
El tránsito en el puente estuvo interrumpido durante varios minutos debido a las tareas de asistencia y control del ganado.
El operativo en un local de Villa Crespo permitió secuestrar piezas valuadas en $335 millones. El dueño promocionaba la venta en redes sociales.
Elizabeth Rodrigo, madre de la actriz y bailarina, fue arrestada en Buenos Aires acusada de integrar una red de trata. Rescataron a 12 mujeres en distintos operativos.
El siniestro ocurrió en la Ruta 33, dentro del tramo urbano de la ciudad. Bomberos rescataron al conductor atrapado y el tránsito permanece afectado.
Una mujer de 32 años sufrió fracturas al caer desde un tercer piso en barrio Alberdi, mientras intentaba salvar a su mascota atrapada en una cornisa.
El Centro Universitario Firmat habilitó la inscripción para una nueva edición de la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Rosario. Hay propuestas con salida laboral en distintas áreas.
La Justicia avanza en una causa por abuso sexual contra un pastor evangélico. El fiscal solicitó 16 años de prisión y ahora resta fijar la fecha del juicio oral.
El corto dirigido por Walter Dieguez se estrenará el lunes 1 de septiembre en la Biblioteca Popular “Nosotros”, con entrada libre y gratuita.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.
Economía logró cubrir todos los vencimientos y obtuvo $1,1 billones extra, aunque debió convalidar intereses muy elevados.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
La expresidenta envió un audio a un acto de Kicillof y advirtió sobre jubilados que deben partir medicamentos. También vinculó la situación con el escándalo de las coimas en la ANDIS.