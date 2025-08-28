Ruta 33: incendio de banquina entre Venado Tuerto y Sancti Spíritu

El foco se registró en la mano que va en dirección a Rufino y presentaba dos frentes de fuego activos de unos 10 metros cada uno, separados entre sí por unos 30 metros.



Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios en el móvil 12, integrada por tres efectivos, quienes trabajaron con una línea devanadera y aproximadamente 500 litros de agua, logrando sofocar las llamas y evitar que se propagaran hacia sectores de mayor riesgo.

Gracias a la rápida intervención, el siniestro fue controlado sin que se registraran heridos ni daños materiales.

Desde el cuartel recordaron la importancia de extremar los cuidados en áreas rurales, ya que las condiciones secas de esta época del año favorecen la propagación del fuego.