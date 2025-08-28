Ruta 33: incendio de banquina entre Venado Tuerto y Sancti Spíritu

Confirmaron un paro municipal de 24 horas en la región
Tras el rechazo de Festram a la oferta salarial, habrá medidas de fuerza este viernes 29 y la próxima semana. El gremio exige acortar los plazos de pago.
Un incendio de pastizales se desató en la madrugada de este jueves, alrededor de las 2:45, en la banquina de la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 621, en el tramo que une las localidades de Venado Tuerto y Sancti Spíritu.Regionales28 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El foco se registró en la mano que va en dirección a Rufino y presentaba dos frentes de fuego activos de unos 10 metros cada uno, separados entre sí por unos 30 metros.
Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios en el móvil 12, integrada por tres efectivos, quienes trabajaron con una línea devanadera y aproximadamente 500 litros de agua, logrando sofocar las llamas y evitar que se propagaran hacia sectores de mayor riesgo.
Gracias a la rápida intervención, el siniestro fue controlado sin que se registraran heridos ni daños materiales.
Desde el cuartel recordaron la importancia de extremar los cuidados en áreas rurales, ya que las condiciones secas de esta época del año favorecen la propagación del fuego.
Tras el rechazo de Festram a la oferta salarial, habrá medidas de fuerza este viernes 29 y la próxima semana. El gremio exige acortar los plazos de pago.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
Se ejecutan obras de hormigonado en la Avenida Estanislao López, con apoyo del Gobierno provincial, para mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.
El fuego se desató en una obra en construcción a las 4:20. Bomberos y policías intervinieron rápidamente y evitaron que las llamas se propagaran.
La comunidad disfrutó de una jornada recreativa con actividades, premios y buffet a cargo de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.
Un llamado alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela de Enseñanza Media Nº 446. El edificio fue desalojado y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar.
El corto dirigido por Walter Dieguez se estrenará el lunes 1 de septiembre en la Biblioteca Popular “Nosotros”, con entrada libre y gratuita.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.
Economía logró cubrir todos los vencimientos y obtuvo $1,1 billones extra, aunque debió convalidar intereses muy elevados.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
La expresidenta envió un audio a un acto de Kicillof y advirtió sobre jubilados que deben partir medicamentos. También vinculó la situación con el escándalo de las coimas en la ANDIS.