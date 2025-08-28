Ruta 33: incendio de banquina entre Venado Tuerto y Sancti Spíritu

Un incendio de pastizales se desató en la madrugada de este jueves, alrededor de las 2:45, en la banquina de la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 621, en el tramo que une las localidades de Venado Tuerto y Sancti Spíritu.

Regionales28 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
incendio_de_banquinas

El foco se registró en la mano que va en dirección a Rufino y presentaba dos frentes de fuego activos de unos 10 metros cada uno, separados entre sí por unos 30 metros.

Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios en el móvil 12, integrada por tres efectivos, quienes trabajaron con una línea devanadera y aproximadamente 500 litros de agua, logrando sofocar las llamas y evitar que se propagaran hacia sectores de mayor riesgo.

Gracias a la rápida intervención, el siniestro fue controlado sin que se registraran heridos ni daños materiales.

Desde el cuartel recordaron la importancia de extremar los cuidados en áreas rurales, ya que las condiciones secas de esta época del año favorecen la propagación del fuego.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias