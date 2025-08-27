Pintadas en la ruta 33 denuncian abandono nacional

Chovet avanza con la remodelación del acceso principal
Se ejecutan obras de hormigonado en la Avenida Estanislao López, con apoyo del Gobierno provincial, para mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
El kilómetro 666 de la ruta nacional 33, entre los accesos a Chovet y Elortondo, se convirtió en símbolo del deterioro y la falta de mantenimiento. Un pozo de gran tamaño fue señalizado con pintadas sobre la calzada que advierten a los automovilistas de su presencia.
La intervención anónima incluye un aviso inicial, una flecha que remarca el bache y, finalmente, un dibujo sonriente acompañado de un irónico “de nada”. Un gesto que expone tanto el ingenio popular como el riesgo en el que circulan a diario miles de conductores en esta vía estratégica para el sur santafesino.
Los reclamos por la reparación de la traza son reiterados. La senadora provincial Leticia Di Gregorio logró a través de la Justicia medidas de bacheo provisorio, aunque insiste en que Nación debe intervenir con urgencia. Desde el Gobierno provincial también se elevaron pedidos formales e incluso se propuso que las rutas nacionales sean cedidas a Santa Fe para garantizar un plan de mantenimiento.
Hasta ahora, las respuestas oficiales fueron escasas y las reparaciones, parciales. Mientras tanto, la organización civil Construir Hacer de Casilda viene advirtiendo sobre cifras alarmantes: entre 2020 y 2025 registraron 534 siniestros en la 33, con 69 víctimas fatales y más de 300 personas lesionadas.
La construcción de la ruta 96, impulsada por la provincia, aparece como una alternativa futura para mejorar la conectividad del sur santafesino. Sin embargo, el presente muestra que la seguridad vial sigue dependiendo, en muchos casos, de las advertencias improvisadas por los propios usuarios.
El fuego se desató en una obra en construcción a las 4:20. Bomberos y policías intervinieron rápidamente y evitaron que las llamas se propagaran.
La comunidad disfrutó de una jornada recreativa con actividades, premios y buffet a cargo de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.
Un llamado alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela de Enseñanza Media Nº 446. El edificio fue desalojado y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar.
La comuna retiró mercadería en mal estado y aplicó sanciones. Los controles continuarán para garantizar la seguridad alimentaria.
Este domingo, seis barrios de Venado Tuerto se reúnen en la Plaza Papa Francisco para festejar el Día del Niño con juegos, música, chocolate caliente y sorpresas.
El fuego se desató en una obra en construcción a las 4:20. Bomberos y policías intervinieron rápidamente y evitaron que las llamas se propagaran.
El corto dirigido por Walter Dieguez se estrenará el lunes 1 de septiembre en la Biblioteca Popular “Nosotros”, con entrada libre y gratuita.
El domingo 31 de agosto se realizará un nuevo festival en apoyo a Cristina Kirchner en la Plaza Usina, con música, ferias y actividades culturales.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.
Vecinos llamaron a movilizarse esta tarde para repudiar la caravana que encabezará el presidente Javier Milei en el conurbano bonaerense.