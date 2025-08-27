Pintadas en la ruta 33 denuncian abandono nacional

El kilómetro 666 de la ruta nacional 33, entre los accesos a Chovet y Elortondo, se convirtió en símbolo del deterioro y la falta de mantenimiento. Un pozo de gran tamaño fue señalizado con pintadas sobre la calzada que advierten a los automovilistas de su presencia.



La intervención anónima incluye un aviso inicial, una flecha que remarca el bache y, finalmente, un dibujo sonriente acompañado de un irónico “de nada”. Un gesto que expone tanto el ingenio popular como el riesgo en el que circulan a diario miles de conductores en esta vía estratégica para el sur santafesino.



Los reclamos por la reparación de la traza son reiterados. La senadora provincial Leticia Di Gregorio logró a través de la Justicia medidas de bacheo provisorio, aunque insiste en que Nación debe intervenir con urgencia. Desde el Gobierno provincial también se elevaron pedidos formales e incluso se propuso que las rutas nacionales sean cedidas a Santa Fe para garantizar un plan de mantenimiento.

Hasta ahora, las respuestas oficiales fueron escasas y las reparaciones, parciales. Mientras tanto, la organización civil Construir Hacer de Casilda viene advirtiendo sobre cifras alarmantes: entre 2020 y 2025 registraron 534 siniestros en la 33, con 69 víctimas fatales y más de 300 personas lesionadas.

La construcción de la ruta 96, impulsada por la provincia, aparece como una alternativa futura para mejorar la conectividad del sur santafesino. Sin embargo, el presente muestra que la seguridad vial sigue dependiendo, en muchos casos, de las advertencias improvisadas por los propios usuarios.