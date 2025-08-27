Adorni sobre el ataque a Milei: “Kirchnerismo nunca más”

Milei negó acusaciones de Spagnuolo y anunció demanda judicial
El Presidente desmintió los audios del ex titular de ANDIS y aseguró que llevará el caso a la Justicia. Sus declaraciones se dieron en Lomas de Zamora, poco antes de los incidentes.
El vocero presidencial repudió la agresión en Lomas de Zamora y calificó a los responsables como “cavernícolas del pasado”. Confirmó que no hubo heridos.País27 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se pronunció tras los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora, donde la caravana del presidente Javier Milei fue atacada con piedras.
En declaraciones oficiales, Adorni apuntó directamente al kirchnerismo al considerar que “se trata de un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado”. También confirmó que, pese a la agresión, “no hay heridos”.
A través de sus redes sociales, el portavoz difundió un mensaje en el que vinculó el episodio con la “vieja política”. “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro”, expresó.
El funcionario cerró su publicación con una frase que se convirtió en consigna de campaña para el oficialismo en el conurbano: “Kirchnerismo nunca más. Fin”. La declaración fue la primera reacción oficial del Gobierno luego de que la comitiva presidencial debiera ser evacuada de urgencia tras los incidentes.
El Presidente desmintió los audios del ex titular de ANDIS y aseguró que llevará el caso a la Justicia. Sus declaraciones se dieron en Lomas de Zamora, poco antes de los incidentes.
El Informe de Gestión N.º 144, que Guillermo Francos presenta hoy en Diputados, confirma que no hay previstas actualizaciones en los aranceles del sistema de prestaciones básicas.
Vecinos llamaron a movilizarse esta tarde para repudiar la caravana que encabezará el presidente Javier Milei en el conurbano bonaerense.
La legisladora de La Libertad Avanza viajaba a Buenos Aires junto a su padre cuando el auto oficial se despistó en Ramallo. Ambos resultaron heridos, pero están fuera de peligro.
El domingo 31 de agosto se realizará un nuevo festival en apoyo a Cristina Kirchner en la Plaza Usina, con música, ferias y actividades culturales.
El máximo tribunal rechazó un planteo de nulidad de Tabacalera Sarandí y ratificó la validez de los impuestos internos al cigarrillo, poniendo fin a la estrategia judicial de Pablo Otero.
La modelo compartió una producción en Holbox para Ricky Sarkany y aprovechó para difundir su nueva marca de yerba.
El expresidente colombiano busca que el Tribunal Superior de Bogotá emita un fallo de fondo sobre su condena por soborno y fraude procesal.
El máximo tribunal rechazó un planteo de nulidad de Tabacalera Sarandí y ratificó la validez de los impuestos internos al cigarrillo, poniendo fin a la estrategia judicial de Pablo Otero.
El domingo 31 de agosto se realizará un nuevo festival en apoyo a Cristina Kirchner en la Plaza Usina, con música, ferias y actividades culturales.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.