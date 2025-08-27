Adorni sobre el ataque a Milei: “Kirchnerismo nunca más”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se pronunció tras los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora, donde la caravana del presidente Javier Milei fue atacada con piedras.

En declaraciones oficiales, Adorni apuntó directamente al kirchnerismo al considerar que “se trata de un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado”. También confirmó que, pese a la agresión, “no hay heridos”.

A través de sus redes sociales, el portavoz difundió un mensaje en el que vinculó el episodio con la “vieja política”. “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro”, expresó.

El funcionario cerró su publicación con una frase que se convirtió en consigna de campaña para el oficialismo en el conurbano: “Kirchnerismo nunca más. Fin”. La declaración fue la primera reacción oficial del Gobierno luego de que la comitiva presidencial debiera ser evacuada de urgencia tras los incidentes.