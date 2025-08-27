Messi regresa y Miami busca la final ante Orlando City

El Inter Miami, con Lionel Messi entre los convocados, buscará este miércoles clasificarse a la final de la Leagues Cup cuando reciba a Orlando City en el Chase Stadium desde las 21:30, con transmisión de Apple TV.

El astro rosarino arrastra una molestia muscular desde la fase de grupos, lo que lo marginó de varios encuentros. Sin embargo, todo indica que podría volver a la titularidad en este partido decisivo.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano tuvo una destacada actuación en el certamen: se clasificó segundo en su grupo con triunfos sobre Atlas (2-1), Necaxa (2-2 y 5-4 por penales) y Pumas (3-1). En cuartos de final, superó 2-1 a Tigres con un doblete de penal del uruguayo Luis Suárez.

Orlando City, en tanto, fue cuarto en su zona con victorias frente a Atlas (3-1) y Necaxa (5-1), además de una caída ante Pumas (3-4 en penales). En cuartos sorprendió al dejar en el camino a Toluca, uno de los equipos más sólidos de México.

El clásico de Florida definirá cuál de los dos equipos avanzará a la gran final del torneo que enfrenta a clubes de la MLS y la Liga MX.