Messi regresa y Miami busca la final ante Orlando City

Dembélé: “Messi es el más grande de todos”
El francés, candidato al Balón de Oro, reveló cómo Lionel Messi influyó en su carrera durante su paso por el Barcelona.
Inter Miami enfrenta esta noche a Orlando City por un lugar en la final de la Leagues Cup. Messi llega con lo justo tras una lesión muscular.Deportes27 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El Inter Miami, con Lionel Messi entre los convocados, buscará este miércoles clasificarse a la final de la Leagues Cup cuando reciba a Orlando City en el Chase Stadium desde las 21:30, con transmisión de Apple TV.
El astro rosarino arrastra una molestia muscular desde la fase de grupos, lo que lo marginó de varios encuentros. Sin embargo, todo indica que podría volver a la titularidad en este partido decisivo.
El conjunto dirigido por Javier Mascherano tuvo una destacada actuación en el certamen: se clasificó segundo en su grupo con triunfos sobre Atlas (2-1), Necaxa (2-2 y 5-4 por penales) y Pumas (3-1). En cuartos de final, superó 2-1 a Tigres con un doblete de penal del uruguayo Luis Suárez.
Orlando City, en tanto, fue cuarto en su zona con victorias frente a Atlas (3-1) y Necaxa (5-1), además de una caída ante Pumas (3-4 en penales). En cuartos sorprendió al dejar en el camino a Toluca, uno de los equipos más sólidos de México.
El clásico de Florida definirá cuál de los dos equipos avanzará a la gran final del torneo que enfrenta a clubes de la MLS y la Liga MX.
El francés, candidato al Balón de Oro, reveló cómo Lionel Messi influyó en su carrera durante su paso por el Barcelona.
David Wheater dejó su cargo en la previa al GP de Países Bajos, donde Franco Colapinto regresa a la competencia. La escudería francesa atraviesa un momento de fuerte inestabilidad.
El Gran Premio regresa este fin de semana y repasamos quiénes se quedaron con las victorias más recientes, incluido el histórico triunfo de Lando Norris en 2024.
El entrenador suspendió la conferencia de prensa luego de la igualdad 1-1 en La Fortaleza. River sigue líder de su grupo en el Torneo Clausura.
La selección argentina de rugby se impuso 29-23 en Vélez y logró un triunfo inédito ante Nueva Zelanda como local, por la segunda fecha del Rugby Championship.
El Polideportivo del Club Sportsman será sede de cuatro días de entrenamientos abiertos y un amistoso del combinado nacional juvenil.
La modelo compartió una producción en Holbox para Ricky Sarkany y aprovechó para difundir su nueva marca de yerba.
El expresidente colombiano busca que el Tribunal Superior de Bogotá emita un fallo de fondo sobre su condena por soborno y fraude procesal.
El máximo tribunal rechazó un planteo de nulidad de Tabacalera Sarandí y ratificó la validez de los impuestos internos al cigarrillo, poniendo fin a la estrategia judicial de Pablo Otero.
El domingo 31 de agosto se realizará un nuevo festival en apoyo a Cristina Kirchner en la Plaza Usina, con música, ferias y actividades culturales.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.