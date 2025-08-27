Caso ANDIS: hallan mensajes borrados en el celular de Spagnuolo

Peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) detectaron que el celular de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), registró mensajes borrados de manera manual en WhatsApp.

El hallazgo se dio tras la primera extracción de datos del dispositivo, que ya fue entregada al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi. Según las fuentes judiciales, la eliminación de los mensajes coincide con las fechas en que se difundieron los audios atribuidos a Spagnuolo sobre presuntos pagos de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina.

Los especialistas aclararon que todavía no se encontraron mensajes de interés para la causa, aunque se sospecha que los eliminados podrían haber incluido conversaciones sensibles, incluso con el presidente Javier Milei o su hermana Karina.

El aparato en cuestión comenzó a usarse en septiembre de 2024. Además, en un allanamiento a la vivienda de Spagnuolo en Pilar, se secuestró otro teléfono, aunque no pudo ser peritado por estar dañado.

En paralelo, la investigación avanza sobre los demás involucrados. Esta semana se realizaron allanamientos en Nordelta y se secuestraron videos para determinar los movimientos de Jonathan Kovalivker, accionista de Suizo Argentina, quien luego se presentó en tribunales con su celular apagado y sin facilitar la clave de acceso.