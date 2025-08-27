Diputada Rocío Bonacci sufrió un accidente en la ruta 9

Adorni sobre el ataque a Milei: “Kirchnerismo nunca más”
El vocero presidencial repudió la agresión en Lomas de Zamora y calificó a los responsables como “cavernícolas del pasado”. Confirmó que no hubo heridos.
La legisladora de La Libertad Avanza viajaba a Buenos Aires junto a su padre cuando el auto oficial se despistó en Ramallo. Ambos resultaron heridos, pero están fuera de peligro.País27 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Un fuerte accidente vial en la autopista Rosario-Buenos Aires puso en riesgo la vida de la diputada nacional Rocío Bonacci y de su padre, José Bonacci, dirigente de Unite.
El hecho ocurrió en la mañana de este miércoles, a la altura de Ramallo, cuando el vehículo oficial de la Cámara de Diputados en el que se trasladaban perdió el control y terminó fuera de la calzada. Según relató el propio José Bonacci, el chofer que conducía el Nissan Sentra oficial “se durmió, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”.
La diputada recibió lesiones en el rostro, mientras que su padre también sufrió heridas. Ambos fueron trasladados de inmediato a un centro de salud en la zona, donde quedaron bajo observación aunque fuera de peligro.
Rocío Bonacci, legisladora de La Libertad Avanza, se dirigía hacia la Ciudad de Buenos Aires para participar de la sesión convocada en la Cámara baja para esta tarde. Su carrera política comenzó en 2023, impulsada por la figura del presidente Javier Milei, mientras que su padre cuenta con una extensa trayectoria en el armado partidario de Unite.
El siniestro reaviva la preocupación por la seguridad en los traslados oficiales y generó repercusión inmediata en el ámbito político nacional.
