Chovet avanza con la remodelación del acceso principal

Incendio en un obrador durante la madrugada en Venado Tuerto
El fuego se desató en una obra en construcción a las 4:20. Bomberos y policías intervinieron rápidamente y evitaron que las llamas se propagaran.
Se ejecutan obras de hormigonado en la Avenida Estanislao López, con apoyo del Gobierno provincial, para mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.
La localidad de Chovet continúa con la remodelación integral de su acceso principal, en la Avenida Estanislao López. Actualmente se llevan adelante tareas de hormigonado en la primera etapa del proyecto, que busca ordenar el tránsito y renovar la imagen de ingreso al pueblo.
Los trabajos contemplan la demolición del pavimento existente, el nivelado y estabilizado del suelo, la repavimentación con hormigón, la construcción de cordón cuneta y la instalación de una isla central que permitirá un tránsito más seguro y organizado.
El proyecto se concreta a partir del trabajo conjunto entre la Comuna de Chovet y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y descomprimir el tránsito pesado que atraviesa la zona.
Desde la comuna remarcaron que estas tareas no solo brindarán mayor seguridad vial, sino que también jerarquizarán el acceso a la localidad, ofreciendo una mejor infraestructura a vecinos y visitantes.
