La Preselección Argentina U17 de básquet se entrena en Villa Cañás

Avanzan los trabajos de entubación en Villa Cañás
La Municipalidad ejecuta obras en calle 41 y avenida 50 para mejorar el sistema de drenaje en el Barrio Los Nogales.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.Villa Cañás27 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El intendente de Villa Cañás, Norberto “Tito” Gizzi, junto al director de Deportes municipal, Leonardo Moyano, dio la bienvenida al plantel y cuerpo técnico de la Preselección Argentina de Básquet U17. El equipo realizará esta semana una concentración en la ciudad, utilizando las instalaciones del Club Sportsman.
Bajo la conducción de Leonardo Gutiérrez, referente de la Generación Dorada y doble medallista olímpico, junto a Mauro Polla, los juveniles se preparan para disputar el Campeonato Sudamericano de la categoría, previsto para octubre.
“Es un momento histórico para el deporte cañaseño. Tener a un seleccionado nacional entrenando aquí es un orgullo y una motivación para toda la comunidad. Felicitaciones a la subcomisión del Tren Blanco por el gran trabajo que lo hizo posible”, expresó Gizzi.
Como parte de la preparación, esta noche la Preselección disputará un partido amistoso en la cancha de Sportsman frente a Centenario de Venado Tuerto, desde las 21 horas.
Además, durante agosto y septiembre se desarrollarán dos Campus de Desarrollo regionales, uno de ellos en Villa Cañás. Estos encuentros incluyen entrenamientos en doble turno con evaluaciones técnicas e individuales por la mañana y prácticas colectivas por la tarde. De allí surgirá la lista definitiva de 16 jugadores que representarán al país en el Sudamericano, el cual otorgará tres plazas para la AmeriCup 2026.
La Municipalidad ejecuta obras en calle 41 y avenida 50 para mejorar el sistema de drenaje en el Barrio Los Nogales.
El sábado 6 de septiembre se realizará un nuevo operativo municipal para perros y gatos en el predio del Ferrocarril. Habrá vacunación antirrábica y recepción de donaciones.
El Municipio envió 19.381 kilos de materiales a una recicladora de Paraná en el marco del Programa Yo Reciclo. Los fondos se destinan a mejoras en espacios públicos.
La Dirección de Deportes municipal abrió la inscripción para un nuevo espacio de atletismo infantil en el Prado Español.
Se realizará el 3 y 4 de septiembre en el Club Argentino de Servicio. La capacitación está destinada a comercios, instituciones y referentes de salud.
El Municipio envió 19.381 kilos de materiales a una recicladora de Paraná en el marco del Programa Yo Reciclo. Los fondos se destinan a mejoras en espacios públicos.
La modelo compartió una producción en Holbox para Ricky Sarkany y aprovechó para difundir su nueva marca de yerba.
El expresidente colombiano busca que el Tribunal Superior de Bogotá emita un fallo de fondo sobre su condena por soborno y fraude procesal.
El máximo tribunal rechazó un planteo de nulidad de Tabacalera Sarandí y ratificó la validez de los impuestos internos al cigarrillo, poniendo fin a la estrategia judicial de Pablo Otero.
El domingo 31 de agosto se realizará un nuevo festival en apoyo a Cristina Kirchner en la Plaza Usina, con música, ferias y actividades culturales.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.