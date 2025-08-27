La Preselección Argentina U17 de básquet se entrena en Villa Cañás

El intendente de Villa Cañás, Norberto “Tito” Gizzi, junto al director de Deportes municipal, Leonardo Moyano, dio la bienvenida al plantel y cuerpo técnico de la Preselección Argentina de Básquet U17. El equipo realizará esta semana una concentración en la ciudad, utilizando las instalaciones del Club Sportsman.



Bajo la conducción de Leonardo Gutiérrez, referente de la Generación Dorada y doble medallista olímpico, junto a Mauro Polla, los juveniles se preparan para disputar el Campeonato Sudamericano de la categoría, previsto para octubre.

“Es un momento histórico para el deporte cañaseño. Tener a un seleccionado nacional entrenando aquí es un orgullo y una motivación para toda la comunidad. Felicitaciones a la subcomisión del Tren Blanco por el gran trabajo que lo hizo posible”, expresó Gizzi.

Como parte de la preparación, esta noche la Preselección disputará un partido amistoso en la cancha de Sportsman frente a Centenario de Venado Tuerto, desde las 21 horas.

Además, durante agosto y septiembre se desarrollarán dos Campus de Desarrollo regionales, uno de ellos en Villa Cañás. Estos encuentros incluyen entrenamientos en doble turno con evaluaciones técnicas e individuales por la mañana y prácticas colectivas por la tarde. De allí surgirá la lista definitiva de 16 jugadores que representarán al país en el Sudamericano, el cual otorgará tres plazas para la AmeriCup 2026.