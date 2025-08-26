La Corte Suprema cerró el último intento del “Señor del Tabaco” contra los impuestos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este martes un nuevo recurso presentado por el empresario Pablo Otero, conocido como “El Señor del Tabaco”, quien buscaba frenar la aplicación de los impuestos internos a los cigarrillos. El rechazo del planteo de nulidad marca el cierre definitivo de la vía judicial para Tabacalera Sarandí.

Los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Mariano Llorens, Patricia Moltini y Mario Boldú, coincidieron en que el pedido de la defensa carecía de sustento legal y constituía una “nulidad por la nulidad misma”.

La presentación de Otero se vinculaba al fallo del pasado 14 de agosto, cuando la Corte declaró la constitucionalidad de los tributos al tabaco. Su defensa alegó que no correspondía dictar esa resolución, ya que supuestamente la empresa se había adherido a la última moratoria impositiva. Sin embargo, los magistrados remarcaron que Tabacalera Sarandí nunca acreditó formalmente ese acogimiento.

En aquella sentencia, el máximo tribunal ya había señalado la falta de documentación que respaldara la postura de la compañía, subrayando la relevancia del caso por sus implicancias en materia tributaria y de salud pública.

Con esta decisión, la Corte dio por concluido el litigio y reafirmó la validez de los impuestos internos que gravan los cigarrillos. Tabacalera Sarandí, fabricante de marcas populares como Master Red, Red Point y Kiel, había crecido en el mercado durante años gracias a medidas cautelares que la eximían de pagar los tributos reclamados por la AFIP.