Kicillof rechazó las denuncias de Milei: “Si la boleta fuera fraude, él no sería presidente”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rechazó este martes las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había advertido sobre un posible fraude en las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre. En declaraciones radiales, el mandatario provincial recordó que Milei “ganó las elecciones presidenciales casi sin fiscales y con la boleta tradicional”, por lo que —según él— “si la boleta de papel fuera un instrumento del fraude, él no sería presidente”.

Kicillof destacó que en la provincia de Buenos Aires “siempre se utilizó la boleta tradicional por fuerza política” y que “nunca existieron denuncias de fraude” en ese sistema electoral. Asimismo, defendió la figura de las candidaturas testimoniales, al considerar que representan una estrategia válida ante “la gravedad del cuadro que significa el actual gobierno libertario”.

En ese sentido, el gobernador reveló que le ofrecieron encabezar una lista testimonial en la próxima elección bonaerense, aunque aclaró que finalmente no será candidato. “Me ofrecieron y se habló de que lo fuera. Estuve dispuesto a hacerlo porque creo que lo que está en juego es muy complejo”, explicó.

Por último, Kicillof aseguró que, pese a no competir formalmente, está asumiendo un rol activo en la campaña. “Me estoy cargando la campaña al hombro y la estoy recorriendo como si fuera candidato. Ante esta situación de mucha gravedad, la dirigencia política tiene que poner el cuerpo”, expresó.