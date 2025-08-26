Crisis en Alpine: renunció el jefe de aerodinámica

Torneo de Maxivóley: el equipo municipal logró dos triunfos en Colón
El plantel femenino del Taller de Vóley de la Municipalidad obtuvo dos contundentes victorias en la séptima fecha del campeonato, consolidando su gran presente deportivo.
El equipo Alpine de Fórmula 1, en el que corre el argentino Franco Colapinto, sufrió una nueva baja en su estructura técnica. David Wheater, director de aerodinámica, presentó su renuncia días antes del Gran Premio de Países Bajos.
Wheater había llegado a la escudería en 2023 tras una extensa etapa en Williams y fue una pieza importante en el diseño del actual monoplaza. Sin embargo, los resultados no acompañaron y el rendimiento del auto quedó por debajo de las expectativas. Además, estaba involucrado en la planificación del modelo 2026, lo que agrava el impacto de su salida.
Hasta que se designe un reemplazo, las tareas de aerodinámica quedarán bajo la supervisión de Joe Burnell y Ciaron Pilbeam, responsables de ingeniería y rendimiento, aunque sin completar la estructura técnica ideal.
La renuncia de Wheater se suma a otras dos bajas de peso en la temporada: la del ex CEO de Renault, Luca De Meo, y la del histórico jefe de mecánicos, Francis J.S. Este escenario refuerza la sensación de crisis en Alpine, que intenta reacomodarse para recuperar protagonismo en la categoría.
Desde el 1 de septiembre, Steve Nielsen asumirá como nuevo director general. El británico, de 61 años, tiene experiencia en equipos como Benetton, Toro Rosso y Williams, además de cargos en Liberty Media y la FIA. Su llegada busca ordenar un proyecto que en poco tiempo perdió referentes clave.
Mientras tanto, Alpine se prepara para el desafío en Zandvoort con un cambio reglamentario importante: la FIA elevó el límite de velocidad en boxes de 60 a 80 km/h, medida que podría forzar dos paradas por carrera y modificar las estrategias de todos los equipos.
