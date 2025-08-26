Últimos ganadores del GP de Países Bajos en Zandvoort

La Fórmula 1 vuelve a la acción tras cuatro semanas de receso y lo hace con una de las carreras más esperadas del calendario: el Gran Premio de Países Bajos, en el tradicional circuito de Zandvoort.

Desde su regreso en 2021, la competencia estuvo marcada por el dominio del local Max Verstappen, quien con Red Bull celebró de manera consecutiva en 2021, 2022 y 2023. Sin embargo, en 2024 la racha fue interrumpida por Lando Norris, que con McLaren se llevó la victoria y dio un paso clave en su consolidación como protagonista de la categoría.

Históricamente, el máximo ganador en Zandvoort es el británico Jim Clark, con cuatro conquistas (1963, 1964, 1965 y 1967). Más atrás aparecen Jackie Stewart, Niki Lauda y el propio Verstappen, todos con tres triunfos. Juan Manuel Fangio, la leyenda argentina, también dejó su huella al imponerse en 1955.

Para la edición 2025, los candidatos a subir a lo más alto son Norris y su compañero Oscar Piastri, líderes del campeonato, aunque Verstappen buscará revalidar su condición de favorito frente a su público. Además, habrá presencia argentina: Franco Colapinto intentará sumar sus primeros puntos de la temporada.

Últimos ganadores en Zandvoort:

2021: Max Verstappen (Red Bull)

2022: Max Verstappen (Red Bull)

2023: Max Verstappen (Red Bull)

2024: Lando Norris (McLaren)