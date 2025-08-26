Últimos ganadores del GP de Países Bajos en Zandvoort

Torneo de Maxivóley: el equipo municipal logró dos triunfos en Colón
El plantel femenino del Taller de Vóley de la Municipalidad obtuvo dos contundentes victorias en la séptima fecha del campeonato, consolidando su gran presente deportivo.
El Gran Premio regresa este fin de semana y repasamos quiénes se quedaron con las victorias más recientes, incluido el histórico triunfo de Lando Norris en 2024.Deportes26 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La Fórmula 1 vuelve a la acción tras cuatro semanas de receso y lo hace con una de las carreras más esperadas del calendario: el Gran Premio de Países Bajos, en el tradicional circuito de Zandvoort.
Desde su regreso en 2021, la competencia estuvo marcada por el dominio del local Max Verstappen, quien con Red Bull celebró de manera consecutiva en 2021, 2022 y 2023. Sin embargo, en 2024 la racha fue interrumpida por Lando Norris, que con McLaren se llevó la victoria y dio un paso clave en su consolidación como protagonista de la categoría.
Históricamente, el máximo ganador en Zandvoort es el británico Jim Clark, con cuatro conquistas (1963, 1964, 1965 y 1967). Más atrás aparecen Jackie Stewart, Niki Lauda y el propio Verstappen, todos con tres triunfos. Juan Manuel Fangio, la leyenda argentina, también dejó su huella al imponerse en 1955.
Para la edición 2025, los candidatos a subir a lo más alto son Norris y su compañero Oscar Piastri, líderes del campeonato, aunque Verstappen buscará revalidar su condición de favorito frente a su público. Además, habrá presencia argentina: Franco Colapinto intentará sumar sus primeros puntos de la temporada.
Últimos ganadores en Zandvoort:
2021: Max Verstappen (Red Bull)
2022: Max Verstappen (Red Bull)
2023: Max Verstappen (Red Bull)
2024: Lando Norris (McLaren)
El plantel femenino del Taller de Vóley de la Municipalidad obtuvo dos contundentes victorias en la séptima fecha del campeonato, consolidando su gran presente deportivo.
El francés, candidato al Balón de Oro, reveló cómo Lionel Messi influyó en su carrera durante su paso por el Barcelona.
David Wheater dejó su cargo en la previa al GP de Países Bajos, donde Franco Colapinto regresa a la competencia. La escudería francesa atraviesa un momento de fuerte inestabilidad.
El entrenador suspendió la conferencia de prensa luego de la igualdad 1-1 en La Fortaleza. River sigue líder de su grupo en el Torneo Clausura.
La selección argentina de rugby se impuso 29-23 en Vélez y logró un triunfo inédito ante Nueva Zelanda como local, por la segunda fecha del Rugby Championship.
El Polideportivo del Club Sportsman será sede de cuatro días de entrenamientos abiertos y un amistoso del combinado nacional juvenil.
El Polideportivo del Club Sportsman será sede de cuatro días de entrenamientos abiertos y un amistoso del combinado nacional juvenil.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
Este lunes volvió a aplicarse un aumento bajo el esquema de microprecios. Así quedaron los valores en cada petrolera de la capital provincial.
La actriz logró que sus tres hijos viajen a Estambul para iniciar una nueva etapa escolar, mientras acompaña la carrera futbolística de Mauro Icardi.
Un llamado alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela de Enseñanza Media Nº 446. El edificio fue desalojado y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar.