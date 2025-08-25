Incautan alimentos por falta de cadena de frío en Sancti Spíritu

Barrios unidos celebran el Día del Niño en la plaza
Este domingo, seis barrios de Venado Tuerto se reúnen en la Plaza Papa Francisco para festejar el Día del Niño con juegos, música, chocolate caliente y sorpresas.
La comuna retiró mercadería en mal estado y aplicó sanciones. Los controles continuarán para garantizar la seguridad alimentaria.
La Cabina Sanitaria y el área de Bromatología de la Comuna de Sancti Spíritu, con el apoyo de Control Urbano y la Central de Monitoreo, realizaron un operativo de fiscalización en distintos puntos de la localidad.
Durante las inspecciones se detectaron alimentos transportados sin respetar la cadena de frío obligatoria, una condición indispensable para asegurar su aptitud de consumo. La falta de refrigeración representaba un riesgo sanitario para la población.
Ante la irregularidad, las autoridades procedieron al retiro inmediato de la mercadería y aplicaron sanciones a los responsables. Desde la comuna se remarcó que rige una política de “tolerancia cero” frente a prácticas que pongan en peligro la salud de los vecinos.
Además, se anunció que este tipo de controles sorpresivos continuarán en el distrito con el objetivo de reforzar la seguridad alimentaria y la prevención. “Cuidar la salud de nuestros vecinos es nuestra prioridad”, señalaron desde la gestión comunal.
Un joven oriundo de La Carlota perdió la vida tras impactar contra un árbol en la Ruta Provincial N° 4, a la altura de La Laguna.
En el último mes se sumaron dos calles pavimentadas, mejorando la transitabilidad y la infraestructura urbana.
Las tareas se desarrollan entre La Picasa y Rufino, con bacheo, fresado y colocación de una nueva carpeta asfáltica. Se pide precaución a los conductores.
Los trabajos se realizan con reducción de carril y paso alternado. La senadora Leticia Di Gregorio supervisó el inicio de las tareas tras un amparo judicial.
Mañana jueves comenzarán tareas de bacheo en Venado Tuerto, con paso alternado entre el ex peaje y Murphy.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
La Justicia analiza los dispositivos secuestrados y la documentación encontrada durante los allanamientos. El objetivo es determinar si existieron maniobras ilegales en beneficio de la droguería Suizo Argentina.
La selección argentina de rugby se impuso 29-23 en Vélez y logró un triunfo inédito ante Nueva Zelanda como local, por la segunda fecha del Rugby Championship.
La santafesina, nacida en Venado Tuerto, obtuvo la corona en 1962 en Miami y marcó un hito en la historia de la belleza internacional. Tenía 87 años.
Tras 62 años sin cambios, la provincia encara una transformación profunda: reelección limitada, autonomía municipal, rediseño judicial y la incorporación de derechos digitales y ambientales.