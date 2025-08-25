Incautan alimentos por falta de cadena de frío en Sancti Spíritu

La Cabina Sanitaria y el área de Bromatología de la Comuna de Sancti Spíritu, con el apoyo de Control Urbano y la Central de Monitoreo, realizaron un operativo de fiscalización en distintos puntos de la localidad.

Durante las inspecciones se detectaron alimentos transportados sin respetar la cadena de frío obligatoria, una condición indispensable para asegurar su aptitud de consumo. La falta de refrigeración representaba un riesgo sanitario para la población.

Ante la irregularidad, las autoridades procedieron al retiro inmediato de la mercadería y aplicaron sanciones a los responsables. Desde la comuna se remarcó que rige una política de “tolerancia cero” frente a prácticas que pongan en peligro la salud de los vecinos.

Además, se anunció que este tipo de controles sorpresivos continuarán en el distrito con el objetivo de reforzar la seguridad alimentaria y la prevención. “Cuidar la salud de nuestros vecinos es nuestra prioridad”, señalaron desde la gestión comunal.