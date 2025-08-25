Nicolás Carrizo fue liberado tras casi tres años preso

Nicolás Carrizo, señalado como jefe de la llamada “banda de los copitos” en la causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, recuperó su libertad tras pasar casi tres años en el penal de Marcos Paz. La medida se concretó luego de que la fiscal Gabriela Baigún solicitara su absolución al considerar que no tuvo conocimiento de los planes de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

En diálogo con Radio Con Vos, Carrizo pidió “sinceras disculpas” a la exvicepresidenta y aseguró sentir “mucha vergüenza” al saber que Cristina había leído conversaciones de chat donde él hacía comentarios irónicos. “Era un show con amigos y terminó perjudicándome. Si la ofendí, le pido disculpas porque no pienso eso”, aclaró.

El exdetenido relató que conoció a Sabag Montiel y Uliarte en una fiesta, y tiempo después los incorporó a la venta de copos de azúcar. Según dijo, “nunca se mostraron loquitos” y definió a Sabag Montiel como “tranquilo y agrandado, pero no violento”.

Respecto a los motivos del ataque, Carrizo sostuvo que Brenda Uliarte habría manipulado a su pareja, influenciada por su vínculo con un influencer conocido como “El Presto”. “Está en los mensajes: él admitió haber sido influenciado por ella”, afirmó.

Por último, reveló que en su último cruce, Sabag Montiel lo acusó de “armar” en su contra la situación y de estar “pagado por Cristina Kirchner”, algo que Carrizo desmintió.