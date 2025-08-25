Joven de 24 años falleció en un accidente en La Laguna

En la mañana de este domingo, cerca de las 8:00, un trágico accidente de tránsito ocurrió en la Ruta Provincial N° 4, kilómetro 44, en jurisdicción de La Laguna. La víctima fue identificada como Tomás Agustín Abatte, de 24 años y oriundo de La Carlota.

El joven conducía un Renault Megane azul cuando, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo e impactó violentamente contra un árbol ubicado a la vera de la calzada. Como consecuencia del fuerte choque y pese a que viajaba solo, falleció en el acto.

En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento La Laguna, Policía Científica, personal médico policial y Bomberos Voluntarios, quienes debieron intervenir para retirar el cuerpo del automóvil. La fiscalía de turno, a cargo del Dr. René Bosio, ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial del Hospital Regional Pasteur de Villa María para la realización de la autopsia.

Además, el fiscal dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona con el fin de establecer la mecánica del siniestro.