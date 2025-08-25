Joven de 24 años falleció en un accidente en La Laguna

Incautan alimentos por falta de cadena de frío en Sancti Spíritu
La comuna retiró mercadería en mal estado y aplicó sanciones. Los controles continuarán para garantizar la seguridad alimentaria.
Un joven oriundo de La Carlota perdió la vida tras impactar contra un árbol en la Ruta Provincial N° 4, a la altura de La Laguna.Regionales25 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
En la mañana de este domingo, cerca de las 8:00, un trágico accidente de tránsito ocurrió en la Ruta Provincial N° 4, kilómetro 44, en jurisdicción de La Laguna. La víctima fue identificada como Tomás Agustín Abatte, de 24 años y oriundo de La Carlota.
El joven conducía un Renault Megane azul cuando, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo e impactó violentamente contra un árbol ubicado a la vera de la calzada. Como consecuencia del fuerte choque y pese a que viajaba solo, falleció en el acto.
En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento La Laguna, Policía Científica, personal médico policial y Bomberos Voluntarios, quienes debieron intervenir para retirar el cuerpo del automóvil. La fiscalía de turno, a cargo del Dr. René Bosio, ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial del Hospital Regional Pasteur de Villa María para la realización de la autopsia.
Además, el fiscal dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona con el fin de establecer la mecánica del siniestro.
Este domingo, seis barrios de Venado Tuerto se reúnen en la Plaza Papa Francisco para festejar el Día del Niño con juegos, música, chocolate caliente y sorpresas.
En el último mes se sumaron dos calles pavimentadas, mejorando la transitabilidad y la infraestructura urbana.
Las tareas se desarrollan entre La Picasa y Rufino, con bacheo, fresado y colocación de una nueva carpeta asfáltica. Se pide precaución a los conductores.
Los trabajos se realizan con reducción de carril y paso alternado. La senadora Leticia Di Gregorio supervisó el inicio de las tareas tras un amparo judicial.
Mañana jueves comenzarán tareas de bacheo en Venado Tuerto, con paso alternado entre el ex peaje y Murphy.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
La Justicia analiza los dispositivos secuestrados y la documentación encontrada durante los allanamientos. El objetivo es determinar si existieron maniobras ilegales en beneficio de la droguería Suizo Argentina.
La selección argentina de rugby se impuso 29-23 en Vélez y logró un triunfo inédito ante Nueva Zelanda como local, por la segunda fecha del Rugby Championship.
La santafesina, nacida en Venado Tuerto, obtuvo la corona en 1962 en Miami y marcó un hito en la historia de la belleza internacional. Tenía 87 años.
Tras 62 años sin cambios, la provincia encara una transformación profunda: reelección limitada, autonomía municipal, rediseño judicial y la incorporación de derechos digitales y ambientales.