Senado aprobó financiamiento universitario y debate emergencia en el Garrahan

El Senado de la Nación sancionó este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario, impulsada por rectores y respaldada por la oposición, con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. La norma prevé la reapertura de paritarias, fondos para funcionamiento, becas y ciencia, además de una caja de $10.000 millones actualizada por inflación para carreras estratégicas.

El presidente Javier Milei ya anticipó que vetará la iniciativa por su impacto fiscal, como lo hizo el año pasado, cuando la ley fue finalmente bloqueada en Diputados. La votación en esta ocasión mostró cambios de postura en algunos senadores, mientras que la bancada oficialista se mantuvo en contra.

En paralelo, el Senado se prepara para debatir la declaración de emergencia sanitaria para el Hospital Garrahan, con vigencia por un año. El proyecto busca asegurar recursos inmediatos para bienes de uso y consumo, recomposición salarial del personal de salud y la anulación de la resolución que modificó el sistema de residencias médicas.

La propuesta ya obtuvo media sanción en Diputados con 158 votos afirmativos. Desde distintos bloques destacaron la importancia del Garrahan como centro de referencia pediátrico nacional y la necesidad de garantizar su funcionamiento.