Senado aprobó financiamiento universitario y debate emergencia en el Garrahan

Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad
Lo hizo a través de un mensaje titulado “Che Milei… ¿Te acordás de la ‘doctrina Vialidad’?” y lo acusó de encubrir coimas.
La Cámara alta sancionó la Ley de Financiamiento Universitario con amplio apoyo opositor y ahora analiza declarar la emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan.Política 22 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
El Senado de la Nación sancionó este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario, impulsada por rectores y respaldada por la oposición, con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. La norma prevé la reapertura de paritarias, fondos para funcionamiento, becas y ciencia, además de una caja de $10.000 millones actualizada por inflación para carreras estratégicas.
El presidente Javier Milei ya anticipó que vetará la iniciativa por su impacto fiscal, como lo hizo el año pasado, cuando la ley fue finalmente bloqueada en Diputados. La votación en esta ocasión mostró cambios de postura en algunos senadores, mientras que la bancada oficialista se mantuvo en contra.
En paralelo, el Senado se prepara para debatir la declaración de emergencia sanitaria para el Hospital Garrahan, con vigencia por un año. El proyecto busca asegurar recursos inmediatos para bienes de uso y consumo, recomposición salarial del personal de salud y la anulación de la resolución que modificó el sistema de residencias médicas.
La propuesta ya obtuvo media sanción en Diputados con 158 votos afirmativos. Desde distintos bloques destacaron la importancia del Garrahan como centro de referencia pediátrico nacional y la necesidad de garantizar su funcionamiento.
Tras varias derrotas en el Congreso, la Casa Rosada apuesta a los comicios nacionales como instancia clave para recuperar fortaleza política y enviar señales a los mercados.
Con amplio acuerdo opositor, el Senado dejó sin efecto cuatro decretos delegados y un DNU impulsados por el Ejecutivo.
El acuerdo paritario en el Congreso fijó una suba del 7,52% hasta noviembre. La mayoría de los senadores cobrará más de $10 millones mensuales desde diciembre.
El Presidente cuestionó el rechazo al veto en la Ley de Emergencia en Discapacidad. "Tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado nacional", sostuvo.
Alejandro Vilches será el interventor en el organismo que dirigía Diego Spagnuolo. Su primera misión será realizar una "profunda auditoría" en el área.
Las tareas se desarrollan entre La Picasa y Rufino, con bacheo, fresado y colocación de una nueva carpeta asfáltica. Se pide precaución a los conductores.
El influencer visitó el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y destacó los avances en la construcción de la Sala de Día Oncológica. Aún faltan 150 mil dólares para equipamiento.
Con amplio acuerdo opositor, el Senado dejó sin efecto cuatro decretos delegados y un DNU impulsados por el Ejecutivo.