Senado rechazó decretos de Milei sobre INTA, INTI y Vialidad

Senadores recibirán aumento y la dieta superará los $10 millones
El acuerdo paritario en el Congreso fijó una suba del 7,52% hasta noviembre. La mayoría de los senadores cobrará más de $10 millones mensuales desde diciembre.
Con amplio acuerdo opositor, el Senado dejó sin efecto cuatro decretos delegados y un DNU impulsados por el Ejecutivo.Política 21 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
El Senado de la Nación rechazó este jueves cuatro decretos delegados y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el presidente Javier Milei, en una votación que contó con un amplio respaldo de la oposición.
Entre las disposiciones objetadas se encuentran las que disponían la disolución de Vialidad Nacional y modificaciones en las estructuras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Las medidas habían sido elaboradas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, con el objetivo de reestructurar distintos organismos públicos en el marco del plan de reforma del gobierno.
Con esta decisión, los decretos quedaron sin efecto, dado que previamente ya habían sido rechazados por la Cámara de Diputados, completando así el trámite legislativo que los invalida.
El revés parlamentario se suma a otras derrotas recientes del oficialismo en el Congreso, donde el Ejecutivo enfrenta dificultades para avanzar con sus iniciativas sin el respaldo opositor.
El acuerdo paritario en el Congreso fijó una suba del 7,52% hasta noviembre. La mayoría de los senadores cobrará más de $10 millones mensuales desde diciembre.
El Presidente cuestionó el rechazo al veto en la Ley de Emergencia en Discapacidad. "Tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado nacional", sostuvo.
Alejandro Vilches será el interventor en el organismo que dirigía Diego Spagnuolo. Su primera misión será realizar una "profunda auditoría" en el área.
Diego Spagnuolo fue removido tras la difusión de audios que lo involucran en presuntas coimas. El Ministerio de Salud intervendrá el organismo.
Con 160 votos a favor, 83 en contra, 6 abstenciones y 8 ausentes, la Cámara baja sostuvo el veto de Javier Milei al incremento extraordinario de las jubilaciones. La oposición no alcanzó los dos tercios.
Con 136 legisladores presentes, la Cámara baja abrió una sesión clave donde se intentará revertir los vetos presidenciales a leyes sobre jubilaciones, discapacidad, moratoria previsional y ayuda a Bahía Blanca.
La compañía china anunció un prototipo capaz de llevar adelante una gestación completa hasta el parto, lo que abrió un intenso debate ético y social.
La comuna participó en un encuentro en Rosario y avanzó en acuerdos de cooperación con la UAI para fortalecer la gestión pública y el desarrollo territorial.
La institución de María Teresa denunció el robo de un equipo esencial para el funcionamiento de su predio. Padres y dirigentes expresaron su malestar y pidieron apoyo de la comunidad.
Diez detenidos y secuestro de drogas y armas tras 14 operativos en Venado Tuerto, Rosario, San Gregorio y Santa Isabel.
Se realizará el 3 y 4 de septiembre en el Club Argentino de Servicio. La capacitación está destinada a comercios, instituciones y referentes de salud.