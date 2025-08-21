Senado rechazó decretos de Milei sobre INTA, INTI y Vialidad

El Senado de la Nación rechazó este jueves cuatro decretos delegados y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el presidente Javier Milei, en una votación que contó con un amplio respaldo de la oposición.

Entre las disposiciones objetadas se encuentran las que disponían la disolución de Vialidad Nacional y modificaciones en las estructuras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Las medidas habían sido elaboradas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, con el objetivo de reestructurar distintos organismos públicos en el marco del plan de reforma del gobierno.

Con esta decisión, los decretos quedaron sin efecto, dado que previamente ya habían sido rechazados por la Cámara de Diputados, completando así el trámite legislativo que los invalida.

El revés parlamentario se suma a otras derrotas recientes del oficialismo en el Congreso, donde el Ejecutivo enfrenta dificultades para avanzar con sus iniciativas sin el respaldo opositor.