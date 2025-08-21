Senadores recibirán aumento y la dieta superará los $10 millones

Senado rechazó decretos de Milei sobre INTA, INTI y Vialidad
Con amplio acuerdo opositor, el Senado dejó sin efecto cuatro decretos delegados y un DNU impulsados por el Ejecutivo.
El acuerdo paritario en el Congreso fijó una suba del 7,52% hasta noviembre. La mayoría de los senadores cobrará más de $10 millones mensuales desde diciembre.Política 21 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
Los gremios con representación en el Congreso de la Nación acordaron este jueves con las autoridades de ambas cámaras legislativas un incremento salarial del 7,52% acumulado por un plazo de seis meses, con vigencia hasta fines de noviembre.
El aumento impactará directamente en los haberes de los legisladores nacionales, ya que a partir de diciembre al menos la mitad de los senadores percibirá un ingreso total de $10.216.000. Ese monto incluye la dieta, gastos de representación y compensación por desarraigo.
La resolución beneficia principalmente al bloque de Unión por la Patria, que conduce José Mayans (Formosa), dado que la mayoría de sus 34 senadores rechazó la propuesta de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, de renunciar a los incrementos automáticos que se producen por los acuerdos salariales de los trabajadores del Congreso.
Entre las excepciones se encuentran la senadora Alicia Kirchner (Santa Cruz), quien al asumir renunció a percibir dieta y cobra únicamente su jubilación, y el riojano Fernando Rejal, único integrante de la bancada que aceptó la propuesta de Villarruel.
