Pullaro más cerca de la reelección

La Convención Constituyente de Santa Fe avanza con la reforma de la Constitución y el debate sobre la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro se convirtió en el eje central de la discusión. La cláusula transitoria que permite al actual mandatario competir en 2027 obtuvo dictamen de comisión y abrió un escenario político más amplio de lo previsto.

El oficialismo de Unidos tiene asegurados los votos básicos, sumados a los tres convencionales del Frente de la Esperanza, con lo que alcanza 36 apoyos sobre 69. Sin embargo, la novedad es el posible acompañamiento de senadores peronistas del bloque Más para Santa Fe, entre ellos Armando Traferri, Rubén Pirola, Alcides Calvo, Osvaldo Sosa y la exvicegobernadora Alejandra Rodenas.

El despacho aprobado establece que los mandatos actuales no serán contabilizados como primer período, salvo para gobernador y vice. Así, el ciclo 2023-2027 de Pullaro y Gisela Scaglia se computa como el primero, habilitando la posibilidad de reelección inmediata en 2027. Para intendentes, legisladores y presidentes comunales, el conteo comenzará con la nueva Constitución.

Desde el PJ, algunos referentes sostienen que “el gobernador tiene derecho a competir, como lo tienen legisladores e intendentes”, aunque esa postura genera tensiones internas. En tanto, en el oficialismo también persisten dudas sobre el costo político de una cláusula que gira en torno a la figura de Pullaro.

Con la mayoría propia de Unidos, el respaldo del Frente de la Esperanza y el eventual aporte de senadores peronistas, el resultado parece encaminado. No obstante, el debate sobre la legitimidad política y la solidez del bloque oficialista promete marcar el desenlace.