Pullaro más cerca de la reelección

Santa Fe renueva su representación en Diputados
Sólo dos de los nueve legisladores que terminan mandato buscan la reelección. Exdiputados y dirigentes jóvenes integran las nuevas listas para el Congreso.
La cláusula transitoria que habilita al gobernador a competir en 2027 ya cuenta con dictamen de comisión y empieza a reconfigurar apoyos dentro y fuera del oficialismo.Política Sta Fe19 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
La Convención Constituyente de Santa Fe avanza con la reforma de la Constitución y el debate sobre la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro se convirtió en el eje central de la discusión. La cláusula transitoria que permite al actual mandatario competir en 2027 obtuvo dictamen de comisión y abrió un escenario político más amplio de lo previsto.
El oficialismo de Unidos tiene asegurados los votos básicos, sumados a los tres convencionales del Frente de la Esperanza, con lo que alcanza 36 apoyos sobre 69. Sin embargo, la novedad es el posible acompañamiento de senadores peronistas del bloque Más para Santa Fe, entre ellos Armando Traferri, Rubén Pirola, Alcides Calvo, Osvaldo Sosa y la exvicegobernadora Alejandra Rodenas.
El despacho aprobado establece que los mandatos actuales no serán contabilizados como primer período, salvo para gobernador y vice. Así, el ciclo 2023-2027 de Pullaro y Gisela Scaglia se computa como el primero, habilitando la posibilidad de reelección inmediata en 2027. Para intendentes, legisladores y presidentes comunales, el conteo comenzará con la nueva Constitución.
Desde el PJ, algunos referentes sostienen que “el gobernador tiene derecho a competir, como lo tienen legisladores e intendentes”, aunque esa postura genera tensiones internas. En tanto, en el oficialismo también persisten dudas sobre el costo político de una cláusula que gira en torno a la figura de Pullaro.
Con la mayoría propia de Unidos, el respaldo del Frente de la Esperanza y el eventual aporte de senadores peronistas, el resultado parece encaminado. No obstante, el debate sobre la legitimidad política y la solidez del bloque oficialista promete marcar el desenlace.
La vicegobernadora Gisela Scaglia encabezará la lista oficialista en octubre, mientras el justicialismo logró un acuerdo de último momento y La Libertad Avanza definió a Agustín Pellegrini como candidato.
Sin mociones de aprobación, la asamblea provincial votó en contra de la oferta y anunció un plan de lucha con acciones en agosto y septiembre.
UPCN informará pasado el mediodía si acepta o rechaza el aumento del 7% en seis tramos y el piso salarial mínimo propuesto por la Provincia.
La provincia cuestiona la eliminación de la participación formal de las provincias en la actualización del Código Alimentario y advierte riesgos productivos y sanitarios.
El gobernador recorrió las instalaciones portuarias junto a las nuevas autoridades y destacó la recuperación de embarques, la conexión con aeropuertos y la mirada federal para potenciar el desarrollo económico.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi encabezó el acto de presentación del Cañón de Paysandú en la Plaza 9 de Julio, en un evento que también recordó los 175 años del fallecimiento del General José de San Martín.
La doble jornada del Clausura Pre-Federal dejó triunfos de cuatro equipos este domingo. La fecha se completa el martes con Argentino ante Atenas.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y luego recorrió la Expo Rural de Venado Tuerto junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia.
El gobernador abrió la licitación para renovar la pista del Aeropuerto Internacional Rosario, con una inversión provincial de $34.800 millones. Nación había desistido de ejecutar el proyecto.
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario realizarán un paro de 48 horas en rechazo a la oferta salarial del Gobierno nacional.