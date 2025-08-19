Sancti Spíritu celebró el Día del Niño en la plaza central

Pullaro y Galnares distinguieron a cabañas ovinas Hampshire Down
SOFIA ZANOTTI
Con un clima ideal y la plaza principal colmada, Sancti Spíritu celebró este fin de semana el Día del Niño con una propuesta organizada por la comuna local.
El evento incluyó un show de circo que capturó la atención de grandes y chicos, juegos interactivos, sorteos y premios, entre ellos una bicicleta que se convirtió en uno de los momentos más esperados de la tarde.
Las familias participaron activamente de cada actividad, generando un ambiente festivo que llenó de risas y alegría cada rincón del lugar.
Desde la organización destacaron la amplia concurrencia de vecinos y agradecieron la colaboración de quienes hicieron posible la jornada, que se consolida como un clásico en la agenda comunitaria de la localidad.
Más allá del entretenimiento, la celebración dejó un mensaje de unión y pertenencia, resaltando la importancia de compartir en comunidad.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y luego recorrió la Expo Rural de Venado Tuerto junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia.
