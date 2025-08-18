Elecciones 2025: cómo quedaron las listas en todo el país

Este domingo a la medianoche venció el plazo para inscribir candidatos a diputados y senadores para las elecciones nacionales del 26 de octubre, donde se renovará parte del Congreso en los dos últimos años del mandato de Javier Milei.

El peronismo logró unificar fuerzas bajo el frente Fuerza Patria, que en la provincia de Buenos Aires llevará como primer candidato a diputado a Jorge Taiana, acompañado por Jimena López y Juan Grabois. En la Ciudad de Buenos Aires, la lista estará encabezada por Itaí Hagman, mientras que para el Senado se postularán Mariano Recalde y Ana Arias. En Santa Fe la nómina será liderada por Caren Tepp, secundada por Agustín Rossi. También se definieron listas en Chaco, Formosa, Corrientes y Santa Cruz, entre otras provincias.

Por el lado oficialista, La Libertad Avanza presentó sus boletas con la supervisión de Karina Milei. En Buenos Aires la lista de diputados la encabezará José Luis Espert, acompañado por Diego Santilli y Karen Reichardt. En la Ciudad, Patricia Bullrich será candidata a senadora junto al economista Agustín Monteverde, mientras que Alejandro Fargosi encabezará la de diputados. En Mendoza, el ministro de Defensa Luis Petri encabezará la nómina.

El PRO, en declive, presentó listas propias únicamente en Córdoba, Río Negro y Santa Cruz, quedando absorbido en gran parte por las estructuras libertarias.

En paralelo, los gobernadores articularon el frente Provincias Unidas, que llevará como principales candidatos a Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó en Buenos Aires, y a Juan Schiaretti en Córdoba. La UCR y sectores aliados conformaron Ciudadanos Unidos, que en la Ciudad postulan a Martín Lousteau para Diputados y a Graciela Ocaña para el Senado.

También competirán listas propias como “Defendamos Córdoba”, encabezada por Natalia De la Sota; el Frente Cívico de Santiago del Estero con el gobernador Gerardo Zamora como candidato al Senado; y las fuerzas de izquierda, con Myriam Bregman y Nicolás del Caño como principales referentes.

El escenario se completa con candidaturas de Fernando Gray (Unión Federal) y Ricardo Alfonsín (Proyecto Sur y aliados), quienes buscarán representación por fuera de los grandes frentes.