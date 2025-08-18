Elecciones 2025: cómo quedaron las listas en todo el país

Confirmado y con aumento: este viernes ANSES inicia el pago a Jubilados, AUH y asignaciones
Desde mañana, 4 de los 9 grupos comienzan a percibir sus haberes correspondientes al mes al calendario del mes de agosto.
El cierre de candidaturas definió el escenario legislativo para octubre. El peronismo irá unido bajo Fuerza Patria, La Libertad Avanza selló su alianza con el PRO y los gobernadores impulsan Provincias Unidas.País18 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Este domingo a la medianoche venció el plazo para inscribir candidatos a diputados y senadores para las elecciones nacionales del 26 de octubre, donde se renovará parte del Congreso en los dos últimos años del mandato de Javier Milei.
El peronismo logró unificar fuerzas bajo el frente Fuerza Patria, que en la provincia de Buenos Aires llevará como primer candidato a diputado a Jorge Taiana, acompañado por Jimena López y Juan Grabois. En la Ciudad de Buenos Aires, la lista estará encabezada por Itaí Hagman, mientras que para el Senado se postularán Mariano Recalde y Ana Arias. En Santa Fe la nómina será liderada por Caren Tepp, secundada por Agustín Rossi. También se definieron listas en Chaco, Formosa, Corrientes y Santa Cruz, entre otras provincias.
Por el lado oficialista, La Libertad Avanza presentó sus boletas con la supervisión de Karina Milei. En Buenos Aires la lista de diputados la encabezará José Luis Espert, acompañado por Diego Santilli y Karen Reichardt. En la Ciudad, Patricia Bullrich será candidata a senadora junto al economista Agustín Monteverde, mientras que Alejandro Fargosi encabezará la de diputados. En Mendoza, el ministro de Defensa Luis Petri encabezará la nómina.
El PRO, en declive, presentó listas propias únicamente en Córdoba, Río Negro y Santa Cruz, quedando absorbido en gran parte por las estructuras libertarias.
En paralelo, los gobernadores articularon el frente Provincias Unidas, que llevará como principales candidatos a Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó en Buenos Aires, y a Juan Schiaretti en Córdoba. La UCR y sectores aliados conformaron Ciudadanos Unidos, que en la Ciudad postulan a Martín Lousteau para Diputados y a Graciela Ocaña para el Senado.
También competirán listas propias como “Defendamos Córdoba”, encabezada por Natalia De la Sota; el Frente Cívico de Santiago del Estero con el gobernador Gerardo Zamora como candidato al Senado; y las fuerzas de izquierda, con Myriam Bregman y Nicolás del Caño como principales referentes.
El escenario se completa con candidaturas de Fernando Gray (Unión Federal) y Ricardo Alfonsín (Proyecto Sur y aliados), quienes buscarán representación por fuera de los grandes frentes.
Más de 30 científicos argentinos exploran una zona clave del Atlántico Sur y transmiten en directo sus hallazgos submarinos.
El lote 31.202, producido por HLB Pharma y Ramallo, sigue generando alarma: ya se confirmaron 54 muertes.
El 60% de los nuevos casos afecta a personas de entre 15 y 44 años, y la tasa en adolescentes ya supera a la de adultos mayores.
El hecho ocurrió en barrio Fredriksson y generó repudio en el Municipio. A pesar del ataque, se conservaron las denuncias anónimas y fueron enviadas a la Justicia.
La Cámara de Apelaciones de Nueva York frenó temporalmente la entrega del 51% de las acciones de YPF a fondos demandantes, otorgando aire al Gobierno argentino en una causa millonaria.
La Provincia detectó 11 casos de certificados de salud apócrifos en distintas dependencias. Se instruyen sumarios y algunos agentes ya fueron separados de la administración pública.
Un proyecto en la Legislatura busca que farmacéuticos puedan elaborar y dispensar preparados en base a cannabis medicinal bajo receta.
Dos jóvenes fueron aprehendidos tras evadir un control vial. La motocicleta fue secuestrada por falta de documentación.
El organismo previsional abona hoy jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones según la terminación del DNI.
Los hechos ocurrieron el fin de semana bajo la modalidad de escruche. Las víctimas denunciaron destrozos y hasta que los delincuentes comieron en las casas.