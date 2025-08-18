Interna en el kirchnerismo tras el cierre de listas

Vialidad: Casación revisará el monto del decomiso
El Tribunal Oral Federal 2 concedió una apelación para que se revise la actualización del decomiso, pero mantuvo firme la ejecución de los bienes en la causa Vialidad.
El Movimiento Evita expresó su malestar por quedar afuera de la nómina de candidatos. La interna vuelve a tensar al peronismo en plena campaña hacia octubre.Política 18 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Tras semanas de negociaciones, el peronismo presentó listas de unidad bajo el sello Fuerza Patria para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Sin embargo, el cierre evidenció fuertes tensiones internas.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la lista de diputados nacionales será encabezada por Itai Hagman, mientras que Mariano Recalde buscará renovar su banca en el Senado. En la provincia de Buenos Aires, el primer lugar en la nómina de diputados lo ocupa Jorge Taiana, acompañado por María Jimena López y Juan Grabois.
El Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico, manifestó su disconformidad por no haber sido incluido. Según trascendió, dirigentes del espacio sostienen que la lista responde a acuerdos entre Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, y que sectores como el “axelismo” también quedaron relegados.
En paralelo, fuentes del oficialismo reconocen que el escenario electoral es complejo, con La Libertad Avanza, fuerza que conduce el presidente Javier Milei, como favorita en gran parte del país. Se espera que la baja de la inflación juegue a favor del oficialismo libertario en los comicios.
Aunque el peronismo logró evitar una ruptura, la tensión interna sigue latente y abre un interrogante sobre si la unidad alcanzará para enfrentar al oficialismo en octubre.
El Gobierno nacional formalizó la coordinación entre Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad para intensificar el control en zonas fronterizas.
El cierre de listas rumbo al 26 de octubre dejó ganadores y perdedores: Karina Milei reforzó su liderazgo en el oficialismo, el peronismo selló la unidad y Mauricio Macri perdió protagonismo.
El presidente convocó a ministros y funcionarios a una función privada de la película en medio de un encuentro político que combinó debate y definiciones electorales.
Lo anunció con un posteo en su cuenta de X
El vocero presidencial valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York que suspendió la entrega del 51% de las acciones de YPF y responsabilizó a “gestiones decadentes” por el conflicto.
La Provincia detectó 11 casos de certificados de salud apócrifos en distintas dependencias. Se instruyen sumarios y algunos agentes ya fueron separados de la administración pública.
Un proyecto en la Legislatura busca que farmacéuticos puedan elaborar y dispensar preparados en base a cannabis medicinal bajo receta.
Dos jóvenes fueron aprehendidos tras evadir un control vial. La motocicleta fue secuestrada por falta de documentación.
El organismo previsional abona hoy jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones según la terminación del DNI.
Los hechos ocurrieron el fin de semana bajo la modalidad de escruche. Las víctimas denunciaron destrozos y hasta que los delincuentes comieron en las casas.