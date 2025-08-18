Interna en el kirchnerismo tras el cierre de listas

El Movimiento Evita expresó su malestar por quedar afuera de la nómina de candidatos. La interna vuelve a tensar al peronismo en plena campaña hacia octubre.

18 de agosto de 2025
Tras semanas de negociaciones, el peronismo presentó listas de unidad bajo el sello Fuerza Patria para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Sin embargo, el cierre evidenció fuertes tensiones internas.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la lista de diputados nacionales será encabezada por Itai Hagman, mientras que Mariano Recalde buscará renovar su banca en el Senado. En la provincia de Buenos Aires, el primer lugar en la nómina de diputados lo ocupa Jorge Taiana, acompañado por María Jimena López y Juan Grabois.

El Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico, manifestó su disconformidad por no haber sido incluido. Según trascendió, dirigentes del espacio sostienen que la lista responde a acuerdos entre Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, y que sectores como el “axelismo” también quedaron relegados.

En paralelo, fuentes del oficialismo reconocen que el escenario electoral es complejo, con La Libertad Avanza, fuerza que conduce el presidente Javier Milei, como favorita en gran parte del país. Se espera que la baja de la inflación juegue a favor del oficialismo libertario en los comicios.

Aunque el peronismo logró evitar una ruptura, la tensión interna sigue latente y abre un interrogante sobre si la unidad alcanzará para enfrentar al oficialismo en octubre.

