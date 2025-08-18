Avanza la repavimentación de la Ruta 10 entre Pilar y Nuevo Torino

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), avanza con la repavimentación de un tramo de la Ruta Provincial N° 10, entre Pilar y Nuevo Torino, en el departamento Las Colonias. Los trabajos ya superaron el 65% de ejecución y forman parte del plan de recuperación vial impulsado por la gestión de Maximiliano Pullaro.



La obra comprende una extensión de 9,3 kilómetros, desde la intersección con la Ruta 70 en Nuevo Torino hasta la localidad de Pilar. Según el administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo, ya se finalizaron más de cinco kilómetros de carpeta asfáltica y continúan las tareas de fresado y bacheo.



El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que se trata de “una respuesta a un pedido histórico de la región”, y aseguró que el objetivo es “devolverle jerarquía a una traza clave para la producción, la vida cotidiana y el desarrollo de las comunidades del centro santafesino”. Además, remarcó que “esta es la manera en que el gobierno de Maximiliano Pullaro piensa la obra pública: con planificación, compromiso y mirada federal”.



Los trabajos se dividen en tres tramos según el estado de la calzada: reconstrucción entre los primeros 400 metros en Nuevo Torino; bacheo y repavimentación del kilómetro 0,4 al 6,5; y repavimentación completa desde el kilómetro 6,5 hasta el 9,3 en Pilar.

Esta intervención se enmarca en el plan de obras viales provinciales destinadas a mejorar la conectividad y fortalecer la infraestructura en distintas regiones de Santa Fe.