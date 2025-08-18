Charla en Teodelina sobre infancias y era digital

El próximo viernes 29 de agosto se realizará en Teodelina una charla abierta a la comunidad titulada “Subjetividad en la era digital: cómo acompañar las infancias”. La actividad estará a cargo de la psicóloga Andrea Garbelina y se desarrollará en la Biblioteca Popular.



La apertura de puertas será a las 18 y el inicio está previsto para las 18:30 horas. La propuesta invita a reflexionar sobre cómo la tecnología atraviesa el desarrollo de las infancias y los desafíos que plantea en la crianza actual.

La jornada es organizada por el Centro de Día “El Recreo” y contará con entrada libre y gratuita, con el objetivo de generar un espacio de encuentro y participación comunitaria.