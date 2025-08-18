Charla en Teodelina sobre infancias y era digital

La psicóloga Andrea Garbelina brindará una conferencia abierta sobre el impacto de la tecnología en la crianza. Será el viernes 29 de agosto en la Biblioteca Popular.

El próximo viernes 29 de agosto se realizará en Teodelina una charla abierta a la comunidad titulada “Subjetividad en la era digital: cómo acompañar las infancias”. La actividad estará a cargo de la psicóloga Andrea Garbelina y se desarrollará en la Biblioteca Popular.

La apertura de puertas será a las 18 y el inicio está previsto para las 18:30 horas. La propuesta invita a reflexionar sobre cómo la tecnología atraviesa el desarrollo de las infancias y los desafíos que plantea en la crianza actual.

La jornada es organizada por el Centro de Día “El Recreo” y contará con entrada libre y gratuita, con el objetivo de generar un espacio de encuentro y participación comunitaria.

