Adorni celebró el fallo de YPF y criticó al kirchnerismo

Milei proyectó «Homo Argentum» con su gabinete en Casa Rosada
El presidente convocó a ministros y funcionarios a una función privada de la película en medio de un encuentro político que combinó debate y definiciones electorales.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró este viernes el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que resolvió mantener en suspenso la orden de entregar acciones de YPF en el marco del juicio por la expropiación realizada en 2012.
“Día clave en el juicio YPF. La Corte de Apelaciones de NY otorgó la suspensión en la entrega del 51%. Décadas de intervencionismo y gestiones decadentes nos trajeron hasta acá: nunca más. Fin”, escribió Adorni en sus redes sociales.
El funcionario apuntó directamente contra las políticas implementadas durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se estatizó el 51% de la petrolera que estaba en manos de Repsol.
El fallo de la justicia estadounidense implica que el país podrá continuar con el proceso de apelación sin tener que desprenderse de acciones de la empresa ni de otros activos, tal como había ordenado en primera instancia la jueza Loretta Preska.
El caso YPF se inició tras la expropiación realizada en 2012 y derivó en una demanda en tribunales de Estados Unidos. La resolución conocida este viernes es considerada clave en la estrategia de defensa argentina.
Lo anunció con un posteo en su cuenta de X
El encuentro se realizó en la previa al cierre de listas nacionales y en medio de la crisis por el fentanilo. Desde Presidencia aseguraron que no hubo urgencia en la convocatoria.
El líder de La Cámpora suena como principal candidato a diputado nacional en PBA. La definición dependerá de negociaciones con Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa.
Tras el renunciamiento de Sergio Massa, las negociaciones continúan sin un nombre definido para encabezar la boleta. Juan Grabois gana espacio pero pide garantías.
El presidente presentó en La Plata a los candidatos bonaerenses de La Libertad Avanza y confirmó que recorrerá la provincia con el lema “Kirchnerismo Nunca Más”. Apunta a polarizar con Axel Kicillof de cara al 7 de septiembre.
La empresaria aclaró que mantiene una buena relación con el cantante y que nunca retomaron su vínculo sentimental.
El delantero de la Selección Argentina y la modelo pusieron fin a su relación en medio de rumores y un video polémico que habría acelerado la ruptura.
Un trabajador de 19 años sufrió múltiples lesiones al caer desde la parte superior de un galpón en construcción. Fue trasladado al Hospital por el SIES.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió la orden de transferir el 51% de las acciones estatales de YPF a Burford Capital mientras se resuelve la apelación. También aceptó la intervención del gobierno de Estados Unidos como “amicus curiae”.
La Municipalidad realizará el descubrimiento de un objeto restaurado en homenaje a San Martín, donado por familias locales. Será este domingo a las 17 en la Plaza 9 de Julio.