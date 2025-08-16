Adorni celebró el fallo de YPF y criticó al kirchnerismo

El vocero presidencial valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York que suspendió la entrega del 51% de las acciones de YPF y responsabilizó a “gestiones decadentes” por el conflicto.

Política 16 de agosto de 2025
El vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró este viernes el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que resolvió mantener en suspenso la orden de entregar acciones de YPF en el marco del juicio por la expropiación realizada en 2012.

“Día clave en el juicio YPF. La Corte de Apelaciones de NY otorgó la suspensión en la entrega del 51%. Décadas de intervencionismo y gestiones decadentes nos trajeron hasta acá: nunca más. Fin”, escribió Adorni en sus redes sociales.

El funcionario apuntó directamente contra las políticas implementadas durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se estatizó el 51% de la petrolera que estaba en manos de Repsol.

El fallo de la justicia estadounidense implica que el país podrá continuar con el proceso de apelación sin tener que desprenderse de acciones de la empresa ni de otros activos, tal como había ordenado en primera instancia la jueza Loretta Preska.

El caso YPF se inició tras la expropiación realizada en 2012 y derivó en una demanda en tribunales de Estados Unidos. La resolución conocida este viernes es considerada clave en la estrategia de defensa argentina.

