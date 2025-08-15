Villa Cañás presentará el histórico “Cañón de Paysandú”

La Municipalidad de Villa Cañás invitó a la comunidad a participar del acto de descubrimiento del “Cañón de Paysandú”, una pieza histórica que fue donada por las familias propietarias del campo Paysandú. El objeto fue restaurado y será presentado oficialmente en el marco de un homenaje al General José de San Martín, al cumplirse 175 años de su paso a la inmortalidad.



La ceremonia tendrá lugar el próximo domingo a las 17 horas, en la Plaza 9 de Julio. Desde el municipio destacaron que se trata de un gesto de preservación del patrimonio histórico local y de puesta en valor de símbolos vinculados a la historia nacional.