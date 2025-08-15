Villa Cañás presentará el histórico “Cañón de Paysandú”

Villa Cañás celebró el Día de la Pachamama
La jornada, organizada por la Municipalidad y la Escuela N°38, incluyó ceremonias tradicionales, expresiones culturales y la plantación de árboles en la Plaza Pachamama.
La Municipalidad realizará el descubrimiento de un objeto restaurado en homenaje a San Martín, donado por familias locales. Será este domingo a las 17 en la Plaza 9 de Julio.Villa CañásHace 1 horaSOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás invitó a la comunidad a participar del acto de descubrimiento del “Cañón de Paysandú”, una pieza histórica que fue donada por las familias propietarias del campo Paysandú. El objeto fue restaurado y será presentado oficialmente en el marco de un homenaje al General José de San Martín, al cumplirse 175 años de su paso a la inmortalidad.
La ceremonia tendrá lugar el próximo domingo a las 17 horas, en la Plaza 9 de Julio. Desde el municipio destacaron que se trata de un gesto de preservación del patrimonio histórico local y de puesta en valor de símbolos vinculados a la historia nacional.
Una mujer logró salir ilesa tras el incendio de su vehículo. El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en Villa Cañás.
Carolina Rodríguez cuestionó que el Ejecutivo municipal haya habilitado proyectos como el Paseo de la Biodiversidad y la playa de estacionamiento de camiones sin la aprobación previa del Concejo. También explicó el reciente aumento de la unidad tributaria y adelantó nuevos debates legislativos.
La Escuela Normal N°38 y la Dirección de Cultura invitan a una jornada con ceremonia, música y plantación de árboles, este jueves en la Plaza Pachamama.
La Municipalidad avanza con un plan para reemplazar ejemplares secos o enfermos por nuevas especies adaptadas al entorno urbano.
Vecinos de todas las edades disfrutaron de actividades recreativas y un paseo en bicicleta, en una tarde que reunió deporte, música y personajes infantiles.
Felipe Gutiérrez Mercé se presentó en “Buenas Noches Familia” y destinó el premio a un merendero de Chaco. El joven artista cautivó con folclore y rock argentino.
Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones recibirán hoy sus haberes con aumento y bono extraordinario.
La empresaria aclaró que mantiene una buena relación con el cantante y que nunca retomaron su vínculo sentimental.
El delantero de la Selección Argentina y la modelo pusieron fin a su relación en medio de rumores y un video polémico que habría acelerado la ruptura.
La vicegobernadora Gisela Scaglia entregó equipamiento adquirido con fondos provenientes de subastas de bienes incautados al delito y recorrió obras por más de $783 millones.