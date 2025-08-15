Milei reunió a su Gabinete en la Casa Rosada en jornada no laborable

Máximo Kirchner, posible cabeza de lista en Buenos Aires
El líder de La Cámpora suena como principal candidato a diputado nacional en PBA. La definición dependerá de negociaciones con Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa.
El encuentro se realizó en la previa al cierre de listas nacionales y en medio de la crisis por el fentanilo. Desde Presidencia aseguraron que no hubo urgencia en la convocatoria.Política Hace 4 horasSOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei encabezó este viernes una reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, en una jornada no laborable y a pocas horas del cierre de listas para las elecciones nacionales. El encuentro comenzó a las 10, se extendió más de lo habitual y continuó en formato de almuerzo.
La convocatoria fue realizada el día anterior y, según fuentes oficiales, no respondió a una cuestión de urgencia, sino a la agenda semanal habitual del Gobierno. Participaron la mayoría de los ministros, salvo Sandra Petovello y Patricia Bullrich, ausentes por compromisos previos, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El encuentro se dio en un contexto marcado por la crisis sanitaria vinculada a la contaminación de lotes de fentanilo, que ya provocó cerca de un centenar de muertes. El ministro de Salud, Mario Lugones, acudió varias veces esta semana a la Casa Rosada para definir acciones. Ayer, Milei se refirió públicamente al tema, vinculándolo con el kirchnerismo, mientras que la cartera sanitaria solicitó al juez Ernesto Kreplak la detención del titular de HLB Farma, Ariel García Furfaro.
Este tipo de convocatorias imprevistas ya había ocurrido la semana pasada, tras la derrota legislativa de La Libertad Avanza en Diputados con el rechazo de varios decretos de desregulación impulsados por el oficialismo.
El líder de La Cámpora suena como principal candidato a diputado nacional en PBA. La definición dependerá de negociaciones con Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa.
Tras el renunciamiento de Sergio Massa, las negociaciones continúan sin un nombre definido para encabezar la boleta. Juan Grabois gana espacio pero pide garantías.
El presidente presentó en La Plata a los candidatos bonaerenses de La Libertad Avanza y confirmó que recorrerá la provincia con el lema “Kirchnerismo Nunca Más”. Apunta a polarizar con Axel Kicillof de cara al 7 de septiembre.
Los trabajadores del organismo realizarán una conferencia de prensa el martes próximo y reclamar el urgente tratamiento en el Senado.
Mañana se iniciarán en Alaska las negociaciones entre Trump y Putin para intentar poner fin a la guerra.
El fiscal Eduardo Taiano identificó fondos ocultos en billeteras digitales vinculados a los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. El youtuber Julián Serrano negó su participación.
Felipe Gutiérrez Mercé se presentó en “Buenas Noches Familia” y destinó el premio a un merendero de Chaco. El joven artista cautivó con folclore y rock argentino.
Una mujer logró salir ilesa tras el incendio de su vehículo. El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en Villa Cañás.
La causa se inició el 6 de agosto.
Los trabajadores del organismo realizarán una conferencia de prensa el martes próximo y reclamar el urgente tratamiento en el Senado.
El argentino tendrá su primera experiencia en Europa y firmó contrato hasta junio de 2030.