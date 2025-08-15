Milei reunió a su Gabinete en la Casa Rosada en jornada no laborable

El presidente Javier Milei encabezó este viernes una reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, en una jornada no laborable y a pocas horas del cierre de listas para las elecciones nacionales. El encuentro comenzó a las 10, se extendió más de lo habitual y continuó en formato de almuerzo.



La convocatoria fue realizada el día anterior y, según fuentes oficiales, no respondió a una cuestión de urgencia, sino a la agenda semanal habitual del Gobierno. Participaron la mayoría de los ministros, salvo Sandra Petovello y Patricia Bullrich, ausentes por compromisos previos, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El encuentro se dio en un contexto marcado por la crisis sanitaria vinculada a la contaminación de lotes de fentanilo, que ya provocó cerca de un centenar de muertes. El ministro de Salud, Mario Lugones, acudió varias veces esta semana a la Casa Rosada para definir acciones. Ayer, Milei se refirió públicamente al tema, vinculándolo con el kirchnerismo, mientras que la cartera sanitaria solicitó al juez Ernesto Kreplak la detención del titular de HLB Farma, Ariel García Furfaro.

Este tipo de convocatorias imprevistas ya había ocurrido la semana pasada, tras la derrota legislativa de La Libertad Avanza en Diputados con el rechazo de varios decretos de desregulación impulsados por el oficialismo.